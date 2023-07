Costner nekdanjo ženo podi iz hiše, izseliti jo hoče čim prej

Ameriški igralec Kevin Costner skuša po sodni poti doseči, da bi se njegova nekdanja žena Christine Baumgartner čim prej izselila iz njunega domovanja v Santa Barbari v Kaliforniji.

V dokumentih, ki jih je vložil na sodišče, od nekdanje žene "spoštljivo zahteva", da se izseli do 13. julija, poroča revija People.

Domovanje v Santa Barbari, iz katerega Kevin Costner skuša izseliti bivšo ženo. Foto: Profimedia

68-letni Costner skuša 19 let mlajšo Christine iz skupnega domovanja izseliti že več tednov, pri tem se sklicuje na predporočno pogodbo, v kateri se je strinjala, da se bo v primeru razhoda odselila v 30 dneh, on pa je pristal na to, da ji bo v tem primeru priskrbel nov dom, vreden vsaj 1,2 milijona dolarjev.

Kljub temu pa se 49-letnica noče izseliti iz razkošnega skupnega domovanja, ampak odhod pogojuje s tem, da jo Costner do nadaljnjega finančno podpira.

Foto: Guliverimage

Christine Baumgartner in Kevin Costner sta bila poročena 18 let, v zakonu so se jima rodili trije otroci, zdaj stari 16, 14 in 13 let. Za Costnerja je bil to drugi zakon, iz prejšnjih razmerij pa ima še dve hčerki in dva sinova.

