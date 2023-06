Toliko preživnine od Kevina Costnerja zahteva nekdanja žena

Skoraj že nekdanja žena Kevina Costnerja Christine Baumgartner od slavnega 68-letnega igralca po zahtevi za ločitev, ki jo je v začetku maja vložila na sodišče, zdaj poleg tega, da noče zapustiti nepremičnine, od igralca zahteva tudi skoraj četrt milijona dolarjev mesečne preživnine. Kot je mogoče razbrati iz uradnih dokumentov, je Kevin to označil za krajo brez primere.

Christine je na sodišče vložila pravne dokumente, saj želi, da Kevin Costner mesečno za njune tri otroke plačuje 248 tisoč dolarjev preživnine (225 tisoč evrov). Christine trdi, da je znesek tako visok zato, ker je to edini način, da lahko ona in otroci "dosegajo življenjski standard, ki se nekoliko približuje tistemu, ki ga bodo otroci uživali, ko bodo v Kevinovem varstvu". Omenjena vsota še ne vključuje zasebnih šolnin, zdravstvene oskrbe in stroškov, povezanih s športom, poroča TMZ.

Costner naj bi že zdaj plačeval za vse stroške otrok, poleg tega je vložil dokumente, v katerih trdi, da je pripravljen plačati dodatnih 38 tisoč dolarjev (slabih 35 tisoč evrov) na mesec. Christine ob tem trdi, da je Kevinovo bogastvo ogromno in hkrati dovolj veliko, da lahko ugodi njenim zahtevam. Poleg tega Baumgartnerjeva trdi, da je Kevinov skupni prihodek lani znašal 19,5 milijona dolarjev (17,76 milijona evrov), njihovi družinski stroški pa so po njenih trditvah znašali 6,6 milijona dolarjev (šest milijonov evrov).

Samo vzdrževanje vseh nepremičnin naj bi družino stalo okoli dva milijona dolarjev letno (1,82 milijona evrov), pogosto pa so se odpravili tudi na Havaje, v Aspen in na Karibe, kjer so najemali tudi zasebne chefe in gostince. Več kot očitno se ločitvena vojna med zakoncema zaostruje, o čemer smo pred kratkim že poročali.

Costner je pred kratkim povedal, da je Baumgartnerjevi v skladu s predporočno pogodbo že zagotovil 1,34 milijona evrov, kar naj bi zadostovalo za pridobitev oziroma nakup njenega novega bivališča.

