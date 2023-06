Žena Kevina Costnerja se po ločitvi noče izseliti iz njunega doma

Kevin Costner in Christine sta se poročila leta 2004, v začetku maja pa je Christine, domnevno tudi zaradi preobilice Costnerjeva dela in snemalnih dni, zahtevala ločitev, saj v zakonu, tudi zavoljo Costnerjeve odsotnosti, že dolgo naj ne bi bila srečna.

Kevin Costner in Christine sta se poročila leta 2004, v začetku maja pa je Christine, domnevno tudi zaradi preobilice Costnerjeva dela in snemalnih dni, zahtevala ločitev, saj v zakonu, tudi zavoljo Costnerjeve odsotnosti, že dolgo naj ne bi bila srečna. Foto: Guliverimage

Po tem, ko je žena Kevina Costnerja Christine 1. maja na sodišče vložila vlogo za ločitev, se je zdaj stvari po pravni poti odločil urediti tudi slavni igralec, ki je na sodišče vložil pravne dokumente, s katerimi zahteva naj njegovo odtujeno ženo Christine Baumgartner prisili, da zapusti njegov dom v skladu z njuno predporočno pogodbo, poroča britanski Daily Mail.

Christine naj bi imela tako v skladu s predporočno pogodbo 30 dni časa, da zapusti skupno domovanje, ki je v lasti Kevina Costnerja, je poročal portal TMZ. Po mnenju 68-letnega igralca naj bi 49-letna Christine v skupnem domu ostala zato, da bi ga prepričala o strinjanju z njenimi različnimi finančnimi zahtevami, ki jih je postavila po razhodu.

Največja Costnerjeva nepremičnina v Santa Monici je ocenjena na 134 milijonov evrov. Foto: Profimedia

Ženi naj bi že plačal več kot milijon evrov, da se izseli iz nepremičnine

Costner je povedal, da je Baumgartnerjevi v skladu s predporočno pogodbo že zagotovil 1,34 milijona evrov (1,45 milijona dolarjev), kar naj bi zadostovalo za pridobitev oziroma nakup njenega novega bivališča. Prav tako je sodišču povedal, da je pripravljen na nadaljnje finančne dogovore, prav s tem pa želi tudi pospešiti njen odhod iz skupne nepremičnine. Dodal je tudi, da je pripravljen kot del svojih obveznosti preživnine za otroke plačevati dobrih 27 tisoč evrov (30 tisoč dolarjev) na mesec za najem hiše in še deset tisoč dolarjev za njene selitvene stroške.

Costner ima obsežen nepremičninski portfelj

V dokumentih, ki jih je Costner predložil sodišču, je zapisano, da je sam edini lastnik treh družinskih hiš, poleg tega pa se je Baumgartnerjeva ob poroki leta 2004 strinjala, da bo zapustila domove in s seboj vzela svoje premoženje v primeru, da se zakonca ločita.

V eno veliko posestvo v Kaliforniji je združil več manjših zemljišč

Njegova največja nepremičnina v Carpenterii v Kaliforniji je ocenjena na 134 milijonov evrov (145 milijonov dolarjev), razteza pa se na tisoč kvadratnih metrih, ima pa tudi pogled na ocean in zasebno plažo. Že pred tem je zvezdnik leta 2006 za dobrih 26 milijonov evrov kupil nepremičnino, ki se razteza na 1.700 kvadratnih metrih, kasneje pa je obe omenjeni in še nekaj manjših vzdolž obale združil v eno veliko skupno posestvo.

Dve največji Costnerjevi posestvi s pripadajočimi nepremičninami vzdolž kalifornijske obale, ki sta povezani tudi z zasebno plažo. Foto: Profimedia

S Christine Baumgartner ima zvezdnik filmov Telesni stražar, Pleše z volkovi in drugih skupaj tri otroke, stare 12, 14 in 15 let. Iz prvega zakona z nekdanjo ženo Cindy Silva si Kevin deli tri otroke, stare 39, 36 in 35 let, z nekdanjo partnerko Bridget Rooney pa ima 27-letnega sina Liama.

