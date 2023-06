Po manj kot dveh letih zakona se ena najlepših Hrvatic ločuje

"Res je, s Taro sva se skupaj odločila. Poskušala sva rešiti zakon, vendar so številne službene obveznosti, ki sva jih imela v preteklih mesecih, preprosto privedle do tega, da sva se oddaljila drug od drugega," je novico o ločitvi potrdil šestindvajsetletni igralec Faris Pinjo.

Dodal je: "Vem, da bo to medijsko zanimiva tema in oba sva javni osebi, tako da nama je interes javnosti jasen, želim pa povedati, da sva zakon končala brez grenkobe, brez negativnih čustev in brez analiziranja, kdo je kriv. Skupaj sva preživela čudovite trenutke in prepričan sem, da sva oba hvaležna zanje, zdaj pa je čas, da greva vsak svojo pot."

Spoznala sta se na sarajevski akademiji

Tara in Faris sta se spoznala na sarajevski Akademiji dramskih umetnosti in se kot mlad par poročila decembra 2021.

Pinjo se zdaj pripravlja na Splitski festival, kjer bo nastopil s pesmijo Za nju. Za omenjeni portal je priznal, da je bila prav ta pesem nekoč ključna za ljubezensko zgodbo med njim in zagrebško igralko. Tara Thaller pa je najbolj znana po vlogah v HBO-jevi seriji Uspeh in srbsko-hrvaški nadaljevanki Napačen človek, sodelovala pa je tudi v hrvaški različici šova Zvezde plešejo in zmagala v šovu Zvezde pojejo.

Serija Uspeh velja za prvo serijo na območju nekdanje Jugoslavije, ki jo je ustvaril evropski HBO. V njej je eno vidnejših vlog odigral tudi slovenski igralec Borut Veselko.

