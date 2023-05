Slavni igralec se ločuje po 18 letih zakona

68-letni igralec, glasbenik in producent Kevin Costner se po 18 letih zakona ločuje od svoje žene Christine Costner, ki je vložila zahtevo za razvezo. Par ima skupaj tudi tri otroke, stare 12, 14 in 15 let.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da so se pojavile okoliščine, na katere gospod Costner ni mogel vplivati, in je moral sodelovati pri razvezi zakonske zveze," je za TMZ povedal Costnerjev predstavnik in dodal: "Prosimo, da se spoštuje njegova, Christinina in zasebnost njunih otrok, medtem ko krmarijo v tem težkem obdobju."

Oba sta podala zahtevo za skupno skrbništvo nad otroki

49-letna Christine naj bi tudi zaprosila za skupno skrbništvo nad otroki, tudi slavni igralec pa naj bi v torek podal enak odgovor in zahteval skupno skrbništvo. Prav tako Christine ne zahteva (finančne) podpore zakonca, viri pa poročajo, da se "preživnina za zakonce izplača prosilcu v skladu s pogoji predporočne pogodbe strank." Kar tudi nakazuje na to, da sta imela zakonca predporočno pogodbo.

Christine in Kevin sta se poročila leta 2004. Pred tem so se zvezdniku filmov Telesni stražar, Pleše z volkovi, Potopljeni svet, Yellowstonea in drugih filmov v prvem zakonu rodili trije otroci. Zatem se mu je leta 1996 v krajšem razmerju z Bridget Rooney rodil še sin. Skupno ima igralec sedem otrok.

To je Kevinov drugi zakon, od leta 1978 do 1994 je bil poročen z Cindy Costner.