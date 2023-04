Neprepoznaven: za miren ogled tekme je zvezdnik spremenil videz #foto

Poleg naličenega obraza je nosil tudi jakno z napisom kluba in kapo v podobnih barvah.

Petinpetdesetletni zvezdnik, sicer velik ljubitelj športa, je bil nad končnim rezultatom zagotovo navdušen, saj so Los Angeles Kingsi v končnici premagali nasprotnike Edmonton Oilers s 3:2.



Poznamo ga kot komika in igralca

Poleg hokeja je Ferrell tudi velik ljubitelj nogometa. Je namreč solastnik nogometnega kluba Los Angeles FC. Pred kratkim je v enem izmed intervjujev dejal, da spremlja precej nogometnih tekem. "Moram reči, da nimam favoritov, ampak le uživam v spremljanju," je povedal.

Will Ferrell je sicer komik in igralec. Spremljali smo ga lahko v filmih, kot so Škrat (2003), Nora brata (2008) in Očka proti fotru (2015). Od leta 2000 je poročen z igralko Viveco Paulin, s katero ima tri otroke – 19-letnega Magnusa, 16-letnega Mattiasa in 13-letnega Axela.

