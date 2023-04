Legendarni igralec je prvič postal dedek #foto

Pod fotografijo, ki jo je Rumer objavila na svojem profilu na Instagramu, je zapisala: "Louetta Isley Thomas Willis. Ti si čista čarovnija. Rojena v torek, 18. aprila. Ti si več, kot smo kadarkoli sanjali."

Hčerke se je razveselila s partnerjem

Igralka Rumer Willis se je hčerke razveselila s partnerjem Derekom Thomasom, sicer glasbenim producentom.

Bruce Willis in njegova nekdanja žena Demi Moore sta tako prvič postala stara starša. Poročena sta bila več kot deset let, razšla pa sta se v poznih 90. letih. Skupaj imata tri hčerke – 34-letno Rumer, 31-letno Scout in 29-letno Tallulah. Z zdajšnjo partnerko Emmo Heming, s katero sta poročena od leta 2009, ima Bruce Willis še dve hčerki – 11-letno Mabel in osemletno Evelyn.

