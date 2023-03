Oboževalci Brucea Willisa šokirani: Kje so njegovi zobje? #video

Igralec Bruce Willis, ki so mu diagnosticirali hudo obliko demence, je v nedeljo praznoval svoj 68. rojstni dan, pri tem pa so se mu pridružili vsi člani njegove družine, vključno z bivšo ženo Demi Moore. Ta je na svojih družbenih omrežjih delila posnetek s praznovanja, na katerem pa je videti, da je Willis ostal brez sprednjega zoba.

Moorova je posnetek s praznovanja delila na svojem profilu na Instagramu in zapisala: "Vse najboljše, B. W.! Hvaležna sem, da smo lahko praznovali s tabo. Rada te imam in rada imam najino družino. Hvala vsem za ljubezen in tople želje – čutimo jih."

Praznovanja se je udeležilo vseh pet njegovih hčera, žena Emma Heming Willis in nekdanja žena Demi Moore. Kot je videti s posnetka, je bil Bruce vidno nasmejan in srečen. Oboževalci pa so opazili, da Bruce deluje nekoliko nestabilen na nogah, manjka pa mu tudi sprednji zob. "Kako je mogoče, da mu manjka zob, ko ima na bančnem računu milijone?" se je vprašal eden od uporabnikov.

Težave s komunikacijo so le eden od simptomov bolezni

Družina sicer že dolgo časa skupaj praznuje praznike in rojstne dneve. Demi se je udeležila celo poroke Brucea in Emme leta 2009.

Bruce in Demi, ki sta bila poročena med letoma 1987 in 2000, imata skupaj tri odrasle hčerke – Rumer, Scout in Tallulah, z Emmo Heming Willis pa ime dve hčerki – Mabel in Evelyn. Willisu je ob rojstnem dnevu voščila tudi njegova žena Emma, ki je na družbenih omrežjih delila čustven posnetek, v katerem je razkrila svojo žalost. "Moja rojstnodnevna želja je, da še naprej molite zanj. Najlepša hvala, ker ga imate radi in vas skrbi zanj," je zapisala pod posnetkom.

Njegova hči Scout LaRue Willis je v zapisu na svojem profilu na Instagramu pojasnila, da je Bruceova bolezen od pomladi 2022, ko so mu postavili diagnozo, napredovala. "Zdaj imamo bolj natančno diagnozo: frontotemporalna demenca (znana kot FTD). Na žalost so težave s komunikacijo le eden od simptomov bolezni, s katero se spopada. Čeprav je to boleče, je olajšanje imeti jasno diagnozo," je zapisala.