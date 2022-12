Bruce Willis in Demi Moore bosta prvič dedek in babica

Rumer Willis, najstarejša hči Brucea Willisa in Demi Moore, je na Instagramu razkrila, da bo mama. Na fotografijah je pokazala nosečniški trebuh, ki ga objema in poljublja njen partner, glasbenik Derek Richard Thomas.

To bo za Brucea Willisa in Demi Moore prvi vnuk, kar je bodoča babica že navdušeno pozdravila. Na Instagramu je objavila hčerkine nosečniške fotografije in ob njih pripisala: "Vstopam v obdobje seksi in zmešane babice."

Novica o naraščaju je tudi žarek veselja v sicer zahtevnem letu za Brucea Willisa in njegovo družino. Letos spomladi so sporočili, da se zaradi afazije, možganske bolezni, ki prizadene sposobnost komuniciranja, poslavlja od igranja.

Bruce Willis in Demi Moore sta bila poročena med letoma 1987 in 2000, po Rumer sta se jima v zakonu rodili še hčerki Scout in Tallulah. Willis se je leta 2009 poročil z manekenko Emmo Hemming, s katero ima še dve hčerki, sicer pa je s prvo ženo še vedno v dobrih odnosih.

Bruce Willis in Demi Moore s hčerkami leta 2001 na premieri njegovega filma Bandita Foto: Guliverimage

Oglejte si še: