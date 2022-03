Akcijski junak mehkega srca: hči objavila stare fotografije Brucea Willisa

Bruce Willis leta 2004 s hčerkami Rumer, Tallulah in Scout, ki so se mu rodile v zakonu z Demi Moore.

Bruce Willis leta 2004 s hčerkami Rumer, Tallulah in Scout, ki so se mu rodile v zakonu z Demi Moore. Foto: Guliverimage/AP

Rumer Willis, najstarejša hči igralca Brucea Willisa, je na Instagramu objavila niz fotografij iz otroštva, na katerih je s svojim očetom.

Fotografije Willisa, robatega junaka akcijskih filmov, kažejo v povsem drugačni luči, kot ljubečega očeta, povsem očaranega nad svojo prvorojenko, ki ima zdaj že 33 let.

Foto: Instagram/rumerwillis

Na nekaj fotografijah je že nekoliko starejša, na eni od njih pa je tudi z eno od svojih mlajših dveh sester.

Foto: Instagram/rumerwillis

Foto: Instagram/rumerwillis

Willisu so se v zakonu z igralko Demi Moore rodile tri deklice, ob Rumer še Scout in Tallulah, v poznejšem zakonu z zdajšnjo ženo Emmo Heming pa še hčerki Mabel in Evelyn.

V sredo so Rumer, Scout in Tallulah z materjo Demi in Willisovo ženo Emmo v skupni izjavi za javnost razkrile, da se je zaradi zdravstvenih težav igralsko upokojil. Zdravniki so mu diagnosticirali afazijo, zaradi katere vse težje komunicira.