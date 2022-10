Bruce Willis zatrdil: Ta film je boljši od vseh, pri katerih sem kadarkoli sodeloval

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.55 ogledali znanstvenofantastični akcijski triler Časovna zanka (Looper). V njem bo poleg Jospeha Gordona-Lewitta in Emilly Blunt nastopil tudi Bruce Willis, ki je zatrdil, da je to eden najboljših filmov, pri katerih je imel možnost sodelovati v svoji karieri.

Akcijski triler Časovna zanka pripoveduje zgodbo o 25-letnem Josephu. Ta pripada skupini posebnih morilcev, ki svoje žrtve prejmejo iz prihodnosti in se jih diskretno znebijo. Toda nekega dne mafijski šefi iz prihodnosti pošljejo njega samega, trenutek obotavljanja pa je dovolj, da Joseph iz prihodnosti uide. Neizprosni kriminalci mlademu Josephu ne nameravajo oprostiti napake, zato mora na vratolomnem begu pred hladnokrvnimi morilci najti svojo starejšo različico in skleniti odprti krog časovnega potovanja.

V intervjuju za revijo Esquire je Bruce Willis o akcijskem trilerju povedal: "To je bolje od vsega, pri čemer sem sodeloval v svoji karieri. Režiser Rian Johnson je izjemno opravil svoje delo. Zasnoval je izvirno zgodbo. Napisal je scenarij, ga prodal kot zelo dobrega, nato pa vztrajal pri njem, ga režiral in dokončal. To je dandanes težko, ker se običajno vedno nekdo vmeša v postopek. To pa se tokrat ni zgodilo. Tudi če nikoli več ne bi naredil ničesar drugega, bi mu zaradi te vztrajnosti uspelo v poslu. Neverjetno, res."

V intervjuju za Fandom Enterteinment je povedal še: "Časovna zanka prinaša več kot le izvirno zgodbo. Gre za zgodbo, o kateri bodo ljudje govorili in si jo ogledali večkrat ter se o njej pogovarjali. Tudi sam sem, ko sem jo prvič prebral, govoril sam s seboj. To pove, kako dober režiser je Rian Johnson. Ni dober, ampak odličen."

Bruce Willis in Jospeh Gordon - Lewitt. Foto: IMDb

Bruce Willis je delil tudi svoje občutke o sami zgodbi: "Zelo je čustvena, saj ne gre le za znanstveno fantastiko ali za to, na kar jaz pomislim, ko to slišim. V njej je nekaj ljubezenskih zgodb, ki opravičujejo in pojasnjujejo dejanja likov." Zvezdnik je povedal tudi, kako se je na snemanju ujel s soigralcem Josephom Grodonom- Levittom: "Bilo mi je v čast. Po drugi strani pa je zelo čudno videti nekoga, ki je dejansko mlajša različica tebe. Odličen igralec je in res mi je všeč, kaj je naredil v tem filmu."

Znanstvenofantastični akcijski triler Časovna zanka si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.55.