Filmske uspešnice ob koncu tedna na Planetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi ta konec tedna boste na Planetu lahko uživali ob gledanju filmskih uspešnic. V soboto ne zamudite romantične komedije Ljubezen ne pozna ovir (Tout Le Monde Debout) in komične drame Ženinove priče (The Groomsmen), v nedeljo pa vas čakata akcijski uspešnici Robin Hood (Robin Hood: Origins) in Časovna zanka (Looper).

Film Ljubezen ne pozna ovir (Tout Le Monde Debout), ki bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu, je romantična komedija, v kateri Franck Dubosc igra v vlogi Jocelyna, ženskarja in osvajalca ženskih src.

Foto: promocijsko gradivo

Nekega dne se odloči pretvarjati, da je hrom, da bi zapeljal mlado skrbnico. Niti sanja se mu ne, da se bo zaljubil v njeno sestro, ki je zares na invalidskem vozičku. Jocelyn se tako ujame v lastno prevaro.

Sledila bo komična drama Ženinove priče (The Groomsmen), ki govori o Paulieju, ki je fant iz delavskega razreda in se namerava poročiti s svojim dolgoletnim dekletom, s katerim pričakujeta otroka. Tik pred poroko mu prijatelji priredijo nepozabno fantovščino.

Foto: promocijsko gradivo

Medtem ko je konec tedna posvečen predvsem zabavi, se fantje spoprijemajo z lastnimi strahovi in težavami. Paulie se boji, kako bo očetovstvo spremenilo njegovo življenje. Njegov starejši brat Jimbo ima težave v zakonu. Des je bolj kot na svojo družino navezan na glasbo. Mike bi se rad ustalil in si ustvaril družino z žensko, ki ga je že pred leti zapustila, T. C. pa pred prijatelji skriva mučno skrivnost.

Akcijsko nedeljo bo začela akcijska pustolovščina Robin Hood (Robin Hood: Origins) s Taronom Egertonom, Jamiejem Dornanom in Jamiejem Foxxom v glavnih vlogah.

Foto: promocijsko gradivo

V filmu v vojni utrjeni križar in mavrski poveljnik združita moči ter se dvigneta v upor proti podkupljivi in pokvarjeni angleški kroni. Odlični akcijski prizori, premišljena bojna koreografija ter brezčasna romanca o ikoni in legendi, ki jo danes poznamo pod imenom Robin Hood.

Akcijski triler Časovna zanka z Jospehom Gordonom-Levittom, Emilly Blunt in Bruceom Willisom, ki bo na sporedu v nedeljo ob 22. uri, pripoveduje zgodbo o 25-letnem Josephu. Ta pripada skupini posebnih morilcev, ki svoje žrtve prejmejo iz prihodnosti in se jih diskretno znebijo.

Foto: promocijsko gradivo

Toda nekega dne mafijski šefi iz prihodnosti pošljejo njega samega, trenutek obotavljanja pa je dovolj, da Joseph iz prihodnosti uide. Neizprosni kriminalci mlademu Josephu ne nameravajo oprostiti napake, zato mora na vratolomnem begu pred hladnokrvnimi morilci najti svojo starejšo različico in skleniti odprti krog časovnega potovanja.

Romantična komedija Ljubezen ne pozna ovir (Tout Le Monde Debout) bo na sporedu v soboto ob 20. uri. V nedeljo ob 20. uri pa ne zamudite akcijske pustolovščine Robin Hood (Robin Hood: Origins).

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.