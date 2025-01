Cameron Diaz je spet v akciji. Potem ko se je leta 2014 odločila za karierni premor, je sinoči znova stopila pred fotografe in zablestela na svoji prvi filmski premieri po 11 letih. Namesto v New Yorku je navdušila v Berlinu, kjer je promovirala novo Netflixovo akcijsko komedijo Spet v akciji (Back in Action).

Potem ko je bila premiera filma v New Yorku odpovedana zaradi obsežnih požarov, ki divjajo v Los Angelesu, je 52-letna igralka odpotovala v nemško prestolnico, da bi skupaj s soigralcem Jamiejem Foxxom promovirala svoj prvi projekt po 11-letnem premoru.

Pred fotografi je zablestela oblečena v temne kavbojke s širokimi hlačnicami in prosojni črni majici, videz pa dopolnila z dolgim trenčkotom in zlatim nakitom. Njen soigralec je oblekel črn smoking s črtastim vzorcem in belo srajco.

Cameron Diaz in Jamie Foxx sta prvič sodelovala v filmu Za vsako ceno (Any Given Sunday) iz leta 1999. Foto: Reuters

Snemanje prekinili zaradi hospitalizacije

Netflixova komedija Spet v akciji (Back in Action), ki bo za ogled na voljo od 17. januarja, je prvi film Cameron Diaz po muzikalu Annie iz leta 2014, v katerem je prav tako zaigrala s Foxxom. Po tem se je odločila za premor in se posvetila družini. V tem obdobju sta s partnerjem Benjijem Maddenom dvakrat postala starša – imata petletno hčer Raddix in desetmesečnega sina Cardinala.

Prav Foxx naj bi bil tisti, ki je Diaz prepričal o vrnitvi, saj ji je obljubil veliko zabave. Snemanje so začeli junija 2022, ga aprila 2023 prekinili zaradi Foxxove hospitalizacije, zadnje prizore pa posneli januarja lani. V filmu nastopita v vlogah Emily in Matta, nekdanjih agentov CIE. Igrajo tudi Glenn Close, Kyle Chandler in Andrew Scott.

Poglejte napovednik:

