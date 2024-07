56-letni igralec, čigar pravo ime je Eric Marlon Bishop, je aprila lani zaradi zdravstvenih težav pristal v bolnišnici. Razlog za njegovo hospitalizacijo ni bil znan, oglasila se je le njegova hči Corinne Foxx, ki je sporočila, da je oče na poti do okrevanja, a zaradi preiskav ostaja v bolnišnici.

Ne spomni se ničesar, vse so mu povedali drugi

Dobro leto po hospitalizaciji pa je Foxx le spregovoril o tem, kaj se je dogajalo pred zdravstvenim zapletom. Na posnetku, ki ga je objavila revija People, Foxx stoji pred skupino ljudi in jim razlaga, kaj se je zgodilo. "Začelo se je s hudim glavobolom. Prosil sem, da mi prinesejo protibolečinsko tableto," je povedal in tlesknil s prsti: "Potem pa me 20 dni ni bilo. Ne spomin se ničesar. Povedali so mi, da sem v Atlanti, da sta me sestra in hčerka odpeljali k zdravniku in da so mi dali injekcijo kortizona."

Kot so mu pojasnili zdravniku, je bil vzrok za zaplete v njegovi glavi. "Tega ne bom povedal pred kamero," je še dodal.

Jamie Foxx was spotted in downtown Phoenix, where he told a small group of people that on April 11th, 2023, he had a bad headache, asked a friend for an Advil, and then woke up 20 days later with no memory of what happened. pic.twitter.com/wIhuvN9hCC — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) July 1, 2024

Rehabilitacija v ustanovi za okrevanje po možganski kapi

Pred hospitalizacijo je bil Jamie Foxx v Atlanti, kjer je skupaj s Cameron Diaz snemal novo Netflixovo akcijsko komedijo Spet v akciji (Back in Action), ki bo izšla v letošnjem letu. Po prihodu iz bolnišnice je nekaj časa obiskoval tudi rehabilitacijo v Chicagu. Ustanova, v kateri je bil nastanjen, je sicer specializirana za okrevanje po možganski kapi, travmatskih poškodbah možganov, poškodbah hrbtenjače in prebolelem raku.

Decembra lani se je na svojem profilu na Instagramu zahvalil vsem, ki so v času hospitalizacije molili zanj in mu vlivali moč. "Ta rojstni dan je poseben. Najprej bi se zahvalil vsem, ki so molili zame, ko sem bil v slabem stanju. Nekaterim od vas sem se lahko osebno zahvalil, vsem pa želim povedati naslednje: Potreboval sem vsako molitev. Pomagali ste mi čez to. Zaradi vaših molitev sem tukaj, kjer sem. Vse vas imam za svojo družino. Hvala moji ožji družini in vsem, ki so prispevali k temu, da lahko praznujem ta rojstni dan," je zapisal.

