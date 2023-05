Iz bolnišnice se je prvič oglasil Jamie Foxx: Cenim vso ljubezen

Ameriški igralec Jamie Foxx se je prvič po svoji skrivnostni hospitalizaciji javil in na družbenem omrežju zapisal sporočilo svojim sledilcem, oboževalcem in vsem, ki mu želijo dobro.

Včeraj se je legendarni igralec, komik in pevec Jamie Foxx s pravim imenom Eric Marlon Bishop oglasil na Instagramu in objavil sporočilo, ki je razveselilo njegove oboževalce. "Cenim vso ljubezen! Počutim se blagoslovljeno," je na svojem profilu zapisal Foxx, ob objavi pa so mu hitro okrevanje in dobre želje poslali tudi oboževalci ter druge znane osebnosti iz filmskega in hollywoodskega sveta.

Pred tremi tedni je moral igralec zaradi nepojasnjenih vzrokov obiskati bolnišnico, njegovi sorodniki pa so takrat sporočili, da je na poti okrevanja, a zaradi preiskav ostaja v bolnišnici. "Izvajajo teste in še vedno poskušajo ugotoviti, kaj točno se je zgodilo," je pred dvema tednoma o zdravstvenem stanju Foxxa vir povedal za CNN.

Njegova hči Corinne Foxx pa je na družbenih omrežjih pred dvema tednoma zapisala in potrdila, da je njen oče doživel zdravstveni zaplet, a da zaradi hitrega ukrepanja in odlične oskrbe že okreva. Družina v sporočilu za javnost vseeno ni razkrila, kaj je bil vzrok njegovih zdravstvenih težav.

Foto: Guliverimage