Ameriške sanje lepe Hrvatice: zabava se z Drakom, Leonardo DiCaprio jo vabi na zasebne zabave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdi se, da lepa Hrvatica in strastna navijačica Ivana Knoll, ki je pozornost javnosti pritegnila na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, živi svoje sanje. Zabava se z raperjem Drakom in oskarjevcem Jamijem Foxom, na zasebno zabavo pa jo je povabil tudi igralec Leonardo DiCaprio.

Ivana Knoll je po koncu nogometnega prvenstva v Katarju za kratek čas odpotovala v Zagreb, zdaj pa se mudi v Miamiju, kjer nadvse uživa. Na svojem profilu na Instagramu je delila fotografije, na katerih se zabava v družbi slavnega igralca in oskarjevca Jamieja Foxxa in raperja Draka.

Knollovo je na zasebno zabavo povabil tudi igralec Leonardo DiCaprio. Zabavo je organiziral v eni izmed restavracij na Floridi, DiCapria in Knollovo so fotografi ujeli ob prihodu na zabavo. Med povabljenci je bila še manekenka Rebecca Donaldson in 23-letna Victoria Lamas, za katero se govori, da naj bi bila nova izbranka Leonarda DiCapria.