Najbolj znana hrvaška navijačica Ivana Knöll je zaradi poškodbe noge pristala na invalidskem vozičku. Ko se je vračala z dopustovanja na grškem Mikonosu, je na svojem profilu na Instagramu delila fotografije z letališča, na katerih pozira z nogo v opornici in berglami. Za udobnejše potovanje so ji zaposleni na letališču priskrbeli tudi invalidski voziček.

Slavna navijačica in DJ Ivana Knöll, ki jo javnost bolje pozna pod vzdevkom Knoll Doll, si je med dopustovanjem na grškem otoku Mikonos zlomila nogo. Novico je sporočila svojim sledilcem na Instagramu, ko je na letališču pozirala na invalidskem vozičku z nogo v opornici in berglami v rokah.

Za lažje premikanje po letališču so Knöllovi zaposleni priskrbeli invalidski voziček. "Sploh ni slabo. Rada potujem na takšen način," je zapisala in objavila posnetek, kako jo s posebnim vozilom peljejo do letala.

Foto: Ivana Knoll/Instagram

Knöllova je kljub odlični grški hrani očitno pogrešala domačo kulinariko, saj si je takoj po vrnitvi v Zagreb privoščila čevapčiče in to delila s svojimi sledilci. Poleg tega jih je 31-letnica obvestila, da kljub poškodbi svojih nastopov ne bo odpovedala. Že 13. septembra jo bodo ljubitelji elektronske glasbe lahko poslušali na festivalu v Nemčiji.