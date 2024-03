Vroča hrvaška navijačica po 13 letih spet samska

Spletna vplivnica Ivana Knoll, ki je pozornost svetovne javnosti pritegnila na navijaških tribunah, kjer je v izzivalnih oblačilih podpirala hrvaške nogometaše, je samska. Kot je razkrila na Instagramu, se je po 13 letih končala njena zveza z Antejem, po navedbah hrvaških medijev podjetnikom iz Istre.

"Po 13 letih v zvezi ni slabo biti svoboden," je dejala na vprašanje sledilca, zakaj je samska. "Nič se ni zgodilo, hvala bogu. Življenje naju je spremenilo, toda on bo za vedno moja številka ena, moja največja ljubezen. Veste, so stvari, ki so neponovljive. Za vedno bo v mojem srcu in jaz ga bom vedno podpirala."

Vroča navijačica sicer že nekaj časa živi v Miamiju, pred kratkim se je na družbenih omrežjih pohvalila, da je tam kupila svoje prvo stanovanje.

