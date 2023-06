Škandal v Rotterdamu: hrvaški navijači so se stepli zaradi Ivane Knöll

''Sramota v Rotterdamu,'' poroča hrvaški športni dnevnik Sportske novosti o nevsakdanjem dogodku, v katerega so bili danes vpleteni hrvaški navijači, na polfinalno tekmo v Rotterdam jih je pripotovalo kar 15 tisoč, nizozemski policisti in najbolj znana hrvaška navijačica Ivana Knoll.

Le kdo se ne spominja Ivane Knöll? Lani se je zaradi takšnih in drugačnih razlogov znašla v središču pozornosti na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je v izzivalnih navijaških oblekah stiskala pesti za ''ognjene'' in jim pomagala do izjemnega tretjega mesta. V soboto so kamere ujele "knoll doll" v Istanbulu, kjer je v finalu lige prvakov stiskala pesti za rojaka, kapetana Interja Marcela Brozovića, danes pa je na Nizozemskem, kjer nastopa Hrvaška na zaključnem turnirju lige narodov.

No han passat ni 10 minuts des que he arribat al camp que ha passat això. Increïble. Jutgeu vosaltres mateixos. Tot ve per la presència de Ivana Knoll, la famosa aficionada de Croàcia. Algun aficionat l'ha molestat i la cosa ha acabat com el rosari de l'aurora pic.twitter.com/6Izznb8ckw — Damià López (@DamiaLopez) June 14, 2023

Ko se je pred stadionom De Kuip pojavila najbolj znana hrvaška navijačica, ni manjkalo rojakov, ki so se hoteli z njo slikati. Takšnih prigod je Knollova vajena, ponavadi se sproščeno in nasmejano nastavlja v objektiv, tokrat pa je prišlo do škandala, saj so v njeni bližini zapele pesti. Na video posnetku, ki je zaokrožil po socialnih medijih, se tako vidi, kako je eden izmed hrvaških navijačev jezno pristopil do Ivane in ji nekaj govoril, nato pa sta do njega pristopila druga hrvaška navijača in ga skušali umiriti. Nato so zapele pesti, prišlo je do pretepa, kar so ujele tudi kamere.

Ko so na kraj dogodka prišli še nizozemski policisti, so sledili novi zapleti. Eden izmed hrvaških navijačev je namreč fizično napadel pripadnika javnega reda in miru, nato pa potegnil krajšo. Tako je sicer imeniten navijaški hrvaški dan, v Rotterdam jih je prišlo kar 15 tisoč, skazil nenavaden incident. Vse zaradi ene najbolj prepoznavnih nogometnih navijačic na svetu.