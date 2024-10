Portugalska še s tretjo zmago, niz Španije traja že 13 tekem

Odigrali so še zadnje tekme tretjega kroga Uefine lige narodov. Portugalska je ostala neporažena v skupini A1, s 3:1 je zmagala na Poljskem. Hrvaška je za drugo zmago po preobratu z 2:1 premagala Škotsko. V skupini A4 je doslej nepremagano Dansko z golom Martina Zubimendija v 79. minuti porazila Španija. Do prve zmage je prišla Srbija, ki je z 2:1 odpravila Švico, ki tako ostaja brez ene same točke.

Španci neporaženi zadnjih 12 tekem

Čeprav so zaostajali za Danci so bili evropski prvaki Španci favoriti derbija skupine A3. V uvodnem krogu so s Srbijo igrali neodločeno 0:0, nato pa nadigrali Švico s 4:1. Danska je tako Srbijo kot Švico premagala z 2:0. Španija je bila neporažena prejšnjih 12 tekem, tako kot je bila do četrtkovega poraza tudi Slovenija. Na teh 12 tekmah so desetkrat zmagali in dvakrat remizirali. Kar devetkrat so dali vsaj dva gola in nenazadnje s takim napadalnim nogometom tudi osvojili Euro 2024 v Nemčiji. Še posebej vroč je v zadnjem času Fabian Ruiz, ki je na zadnjih devetih reprezentančnih tekmah dosegel pet zadetkov.

Za zmago proti Danski pa so morali pošteno garati. Edini gol na tekmi je šele v 79. minuti zabil Martin Zubimendi. Tako je Španija s sedmimi točkami prevzela prvo mesto na lestvici, Danska ji sledi s šestimi. Tretja ostaja Srbija, ki ima po prvi zmagi - z 2:0 je premagala Švico - štiri točke. Zadela sta Nico Elvedi (avtogol) in Aleksandar Mitrović.

Zmaga Hrvaške po preobratu

Andrej Kramarić je sredi drugega polčasa povišal vodstvo Hrvaške proti Škotski na 2:1. Foto: Reuters

Na prvi tekmi tretjega kroga skupine A1 je Hrvaška z 2:1 premagala Škotsko, ki tako ostaja brez zmage in brez točke. Naši južni sosedje imajo šest točk, v prejšnjem krogu so z 1:0 premagali Poljsko, v prvem pa z 1:2 izgubili s Portugalsko. A pravzaprav so povedli Škoti, ko je v 33. minuti zadel Ryan Christie. Izkoristil je veliko napako Luke Sučića. A veselje Škotov je trajalo vsega tri minute. Lepo akcijo je začel Joško Gvadiol, lepo zaposlil Ivana Perišiča, ta pa je jo vrnil do lgorja Matanovića, ki je poravnal na 1:1.

Odločilni gol na tekmi v Zagrebu je v 70. minuti dosegel Andrej Kramarić, ki je v gol pospravil odbito žogo. Akcijo je tokrat začel Perišić, ki je lepo podal do Borne Sose. Odbito žogo pa je v drugem poskusu v gol pospravil Kramarić in s 30. reprezentančnim golom odločil zmagovalca. Gostje so se odprli, si priigrali tudi nekaj priložnosti in globoko v sodnikovem podaljšku je Che Adams izenačil na 2:2. Napis na semaforju pa je bil kratkotrajen, saj so sodniki z ogledom posnetka gol razveljavili.

V nedeljo se bo tekmovanje nadaljevalo s prvimi tekmami četrtega kroga, slovenska reprezentanca bo ob 15. uri gostovala v Kazahstanu in skušala v skupini B3 priti do druge zmage. Za zdaj ima z zmago, remijem in četrtkovim porazom z Norveško štiri točke.

