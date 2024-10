Matjaž Kek po bolečem porazu razkril, kaj ga najbolj skrbi

"Izgubljajo tudi veliki. Mogoče je to dobro opozorilo ob pravem času," je po visokem porazu na Norveškem (0:3) poudaril selektor Matjaž Kek. Dodal je, da Slovenija že dolgo ni bila tako nebogljena, in pojasnil, da si vsi skupaj zaslužijo kritiko. Slovenija je v Oslu prekinila niz neporaženosti, ki je trajal kar 12 tekem. Branilec Jaka Bijol na prvi poraz v ligi narodov ne gleda tako črnogledo: ''Vseeno nas ni pustilo dekle ali kaj podobnega. Smo pač v poslu, ko se tudi izgubi. Treba je hitro iti čez to, najlepše je, da so kmalu nove tekme, nova priložnost, da se popravi vtis,'' je z mislimi že pri nedeljski tekmi v Kazahstanu.

Dolgo je trajal niz neporaženosti slovenske nogometne reprezentance. Lani je nazadnje ostala praznih rok v kvalifikacijah za Euro 2024 na gostovanju na Danskem. V Köbenhavnu je izgubila z 1:2. Dobro leto pozneje, vmes je odigrala 12 tekem in še vsakič po rednem delu ali pa 120 minutah (v osmini finala Eura 2024 je izgubila proti Portugalski šele po izvajanju 11-metrovk) ostala neporažena, je znova izkusila grenkobo poraza na severu Evrope. Skandinavija ji ni usojena.

Jan Oblak na reprezentančni tekmi ni prejel tako veliko zadetkov že dobri dve leti. Foto: Guliverimage

Tokrat je Kekova četa položila orožje v Oslu, na stadionu Ullevaal, kjer je gostovala že šestkrat, a skoraj vedno doživljala neugodnosti, pri tem pa dosegla le en piškav zadetek. V četrtek je proti Norveški prejela kar tri. Tako pogosto se ni mreža Jana Oblaka tresla že dobri dve leti, vse od gostovanja v Beogradu v ligi narodov leta 2022 (1:4) oziroma v Splitu v kvalifikacijah za SP 2022 leto poprej (0:3), slovenska obrambna vrsta ni delovala tako čvrsto in uigrano kot na Euru v Nemčiji, kjer je v 390 minutah prejela zgolj dva zadetka. Kaj je šlo tokrat narobe?

"Slovenija že dolgo ni bila tako nebogljena"

Ko je Slovenija ostala neporažena v Oslu, to se je na šestih tekmah zgodilo le enkrat, je bil njen selektor zaradi Kekove bolezni Boštjan Cesar. Ljubljančana ni več v reprezentanci. Foto: Reuters Selektor Matjaž Kek po četrtkovem porazu ni ovinkaril, ampak priznal, kako si vsi na čelu z njim za tokratno predstavo v Oslu zaslužijo kritiko. "Čestitke in komplimenti Norveški. Zaslužena zmaga. Slovenija že dolgo ni bila tako nebogljena. Česa drugega kot takšen rezultat si nismo zaslužili," je povedal na novinarski konferenci v Oslu ter priznal, da se je vse tisto, kar so pripravljali in o čemer so govorili, porušilo na začetku obeh polčasov.

"To so napake, ki se dogajajo, pride tak dan, ampak skrbi me nekaj drugega. Govorica telesa. Če ne gremo na glavo, če nismo agresivni, bojeviti, nimamo česa iskati proti nikomur. Se pa dogajajo taki dnevi, moramo ostati mirni, objektivni, samokritični. Danes ni bilo dobro, takšnih napak na tej ravni ne sme biti, bilo je premehko in nedorečeno," je po poročanju STA nadaljeval Mariborčan, ki je po dolgem času vodil srečanje brez pomoči prvega pomočnika Boštjana Cesarja. Ta se pripravlja na nadaljevanje kariere v klubskem svetu, kjer se je zanj ogrel NK Maribor.

Erling Haaland je bil z dvema zadetkoma, s katerima je postavil nov norveški rekord (34 zadetkov v državnem dresu), prvo ime srečanja. Foto: Reuters

Kek je na vprašanje, ali so kaj na manj uspešno predstavo Slovenije v Oslu vplivali tudi poškodbe, bolezni in odhod pomočnika Cesarja, odvrnil, da je vse to res. "Ampak če hočeš biti na ravni, na kateri smo že dokazali, da smo lahko, moraš iti čez to. Danes si vsi z mano na čelu zaslužimo kritiko. Treba je narediti vse, da bomo čez tri dni v Kazahstanu videti bolje," je povedal Kek.

Kek: Bodimo samokritični, ker si zaslužimo kritiko

"Dve možnosti sta. Da se preprosto predaš ali pa narediš vse na individualni in skupni ravni, da to prečrtamo," sporoča selektor Kek. Foto: Reuters Pristavil je tudi, da so jim Norvežani pokazali, kako je treba igrati. "Resda imajo tudi individualno kakovost, ampak tudi proti takšnim smo že dokazali, da lahko igramo. Fantom polagam na dušo, bodimo samokritični, ker danes si zaslužimo kritiko. Tako bomo težko kam prišli. Je pa res po dolgem času prišel tak večer za našo vrsto," je po dolgem času izgubil po rednem delu srečanja.

V nedeljo ga čaka priložnost, da se vrne v zmagoviti ritem, saj bo gostoval pri Kazahstanu, katerega je ugnal v vseh treh medsebojnih tekmah, naslednji tekmec Slovenije pa ni v bajni formi, saj je v četrtek v gosteh pri Avstriji izgubil kar z 0:4. "Dve možnosti sta. Da se enostavno predaš ali pa narediš vse na individualni in skupni ravni, da to prečrtamo. Izgubljajo tudi veliki. Mogoče je to dobro opozorilo ob pravem času," je pojasnil Kek ter zaključil, da bo težava, če iz tega ne bodo nič potegnili. "Ker pri nas je premalo vse, kar je manj kot sto odstotkov."

Bijol: Smo pač v poslu, ko se tudi izgubi

Jaka Bijol je imel v Oslu opravka z najbolj vročim napadalcem na svetu Erlingom Haalandom. Foto: Guliverimage Kako pa so boleč poraz na Norveškem, ki ga selektor Kek doživlja kot veliko opozorilo, doživeli njegovi izbranci? Jaka Bijol je imel v obrambi ogromno dela, najbolj neugoden za pokrivanje je bil v tem trenutku verjetno najbolj vroči napadalec na svetu, dvakratni strelec Erling Haaland, ki je po tekmi tudi sporočil javnosti, kako njegovo dekle pričakuje otroka. "Za nami je res slaba tekma na Norveškem, nogomet pa gre hitro naprej, čaka nas že obračun s Kazahstanom. Dobro se moramo spočiti, naspati, odpotovati v Kazahstan in tam zmagati. Tekmo z Norveško pa čim prej pozabiti," je dejal Bijol, ki pravi, da prebolevanje poraza v Oslu ne bo prehudo.

"Vseeno nas ni pustila punca ali kaj podobnega. Smo pač v poslu, ko se tudi izgubi. Treba je hitro iti čez to, najlepše je, da so kmalu nove tekme, nova priložnost, da se popravi vtis. Je pa res, da bodo tudi padci. Toda tudi skozi to se raste in s tekme z Norvežani se moramo tudi kaj naučiti," je prizemljeno odgovoril član italijanskega Udineseja.

Ta je tudi poudaril, da izid iz Osla ne bo vplival na večji rezultatski pritisk v Almatyju. "Pritisk, kaj pa vem? Normalno, da si želimo zmagati, to je bilo jasno že prej. Ta poraz tega ne spremni, v Kazahstan gremo zmagat. Tudi Kazahstanci so doživeli bolečo tekmo, tako da smo bolj kot ne na istem, tudi njih čaka potovanje, ni izgovorov, želimo si zmagati," je še povedal.

Kazahstan, naslednji tekmec Slovenije v ligi narodov (nedelja ob 15. uri), je v četrtek izgubil na gostovanju v Avstriji z 0:4. Foto: Reuters

Dodal je tudi, da tudi poškodbe, bolezni, odhod Cesarja iz strokovnega štaba niso veliko vplivali na predstavo na Ullevaalu. "Ni bilo motečih dejavnikov, Boštjanu želimo najboljše. Smo profesionalci, on se je odločil za nov korak in ga podpiramo. Vidimo stvari, ampak to ne vpliva na igro in vse to tudi pričakujemo," je po poročanju STA po porazu na Norveškem pojasnil Bijol.

V nedeljo v Kazahstanu po zmago

Jure Balkovec je prepričan, da bo Slovenija v nedeljo uspešnejša kot v Oslu. Foto: Guliverimage Da bi lahko Slovenija v nedeljo hitro pozabila na neuspeh na Norveškem in se z zmago v Kazahstanu vrnila v boj za najvišja mesta v skupini, je prepričan tudi Jure Balkovec. "Tako kot je nam lažje igrati v Stožicah, je njim doma. Kolikor vem, tam ni umetne trave, je dokaj dobro igrišče, pogoji so za obe ekipi enaki, ker tudi njih čaka potovanje domov iz Avstrije. Kar se pa kakovosti tiče, mislim, da je imamo mi več in gremo v nedeljo po zmago," je odločen bočni branilec, ki se dobro spominja zadnje tekme med Slovenijo in Kazahstanom, na kateri je vse tri zadetke za Kekovo četo dosegel Benjamin Šeško. Tudi v tem trenutku najboljši strelec lige narodov.

V ligi B in skupini B3 je po treh krogih na vrhu Norveška s sedmimi točkami, Slovenija in Avstrija jih imata po štiri, Kazahstan pa eno. Zmagovalec skupine bo napredoval v najmočnejšo ligo A, drugouvrščeni bo igral dodatne tekme za preboj v razred višje, tretjeuvrščenega čakajo dodatni boji za obstanek v ligi B, zadnjeuvrščeni pa bo izpadel v ligo C.