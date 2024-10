Liga narodov, 2. krog (nedelja, ponedeljek in torek)

Petrović v prvi postavi, Janža na desnem boku

Matjaž Kek je bil prisiljen nekoliko premešati prvo postavo. Foto: Reuters Slovenska reprezentanca je na Norveškem gostovala šestič, kjer je imela doslej veliko težav. Najprej je štirikrat zapored izgubila s skupno razliko v zadetkih 1:10, nato pa devetega junija 2022, tudi takrat se je igralo za točke v B skupini lige narodov, remizirala brez zadetkov. Ob tistem remiju je Matjaž Kek zaradi bolezni ostal v domovini, reprezentanco pa je prvič vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar. Ljubljančana tokrat ni bilo v Oslu, saj je prekinil sodelovanje z nogometno zvezo. Pripravlja se na začetek novega poglavja, delo trenerja NK Maribor, kjer bo nasledil Anteja Šimundžo.

Selektor Kek je v prvo postavo ob vratarju in kapetanu Janu Oblaku uvrstil še naslednjo deseterico: Janža, Drkušić, Bijol, Balkovec, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Petrović, Šporar in Šeško. Pri domačih je seveda v konici napada Erling Haaland. Manjše presenečenje torej Dejan Petrović, nogometaš Rijeke. To je bil njegov tretji reprezentančni nastop, prvi po štirih letih. Zaradi zdravstvenih težav je bil že pred tekmo vprašljiv nastop Jana Mlakarja. Erik Janža se je zaradi poškodbe Žana Karničnika preselil z levega na desni bok v obrambi, na levem je Jure Balkovec (poškodovan je tudi David Brekalo).

Haaland zadel v sedmi minuti, sredi polčasa nalet Slovenije

Veselje Norveške ob vodstvu z 1:0. Foto: Reuters Navijačem slovenske reprezentance je zastal dih že v drugi minuti, ko se je po napaki v obrambi sam pred Oblakom znašel Haaland. A je bila žoga prehitra in iz težkega položaja s strani ni mogel nevarno streljati. Je pa slovenskega kapetana premagal pet minut pozneje, ko je odbitek poslal v mrežo. Njegov 33. reprezentančni gol. Sprva je s strelom od daleč poskusil Antonio Nusa (19-letni Šeškov soigralec iz Leipziga), tega je Oblak še branil, a žogo odbil prav na Haalandovo nogo. Slovenija se ni samo branila, šla je pogumno v napad, v 18. minuti je z glavo za las prek gola streljal Andraž Šporar.

Sredi polčasa pa so si priložnosti Slovencev kar sledile, a je Orjan Nyland branil tako Šešku kot Adamu Gnezdi Čerinu, nato je Šeško še streljal mimo vrat in enkrat iz prepovedanega položaja (znova je bil Nyland na pravem mestu). Tekma ljubiteljev napadalnega nogometa zagotovo ni razočarala, v nadaljevanju sta imela novi priložnosti tudi Nusa in Haaland. Prav neverjetno, da se rezultat do glavnega odmora ni več spremenil. Razmerje v strelih proti golu 11:6, znotraj okvira vrat pa 7:2.

Drkušić nesrečno podal za drugi zadetek Norveške

Alexander Sorloth je zadel za vodstvo z 2:0. Foto: Guliverimage Tudi začetek drugega polčasa je pripadel domači ekipi. Haaland bi že v tretji minuti lahko še drugič zadel, nakar je v sedmi sledila napaka Vanje Drkušića. Pravzaprav kar dve. Najprej je žogo slabo podal nazaj, nato jo je v kazenskem prostoru sicer ukradel Haalandu, a nesrečno podal v stran, kjer je bil povsem sam Alexander Sorloth. Ta je zadel za 2:0. Kek je reagiral z dvema menjavama in na zelenico poslal dva napadalca, Žana Celarja in Žana Vipotnika. Zamenjala sta Šporarja in branilca Balkovca.

A kot da je drugi gol Slovenijo presekal, napake so si sledile in z njimi priložnosti Haalanda. In po podaji Sorlotha je Haalanda s svojim 34. golom, s katerim je postal norveški rekorder, v 62. minuti zadel za 3:0. Tekma je bila odločena, zaključek zgolj še formalnost, je imel pa Haaland še en nevaren strel (streli v okvir vrat 14:2 za Norveško). Tik pred koncem tekme bi lahko zadel Jaka Bijol, a je po lepem predložku rezervista Josipa Iličića žogo sam pred vratarjem slabo zadel in poslal prek gola.

Slovenijo četrta tekma čaka v nedeljo popoldne ob 15. uri, ko gostuje v Kazahstanu. Ta je v tretjem krogu izgubil z Avstrijo z 0:4. Za prvo zmago severnih sosedov so zadeli Christoph Baumgartner, Philipp Lienhart, Marcel Sabitzer in Matthias Seidl.

"V nekaterih trenutkih smo bili videti prav obupno. Toliko napak, izgubljenih dvobojev. To ni bilo dobro. Norvežani so nam odčitali pravo lekcijo," je bil zelo odkrit v prvi izjavi v prenosu na Sportklubu selektor Matjaž Kek. "Na trenutke je bilo videti, kot da nismo nič trenirali skupaj. Dobra zaušnica vsem nam. Čez tri dni je nova tekma in moramo narediti vse, da bomo videti bolje."

Visoka zmaga Francije

Foto: Reuters Izrael in Francija sta se merila na nevtralnem prizorišču na Madžarskem. Na stadionu Josef Bozsik v Budimpešti ni bilo poškodovanega prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja, manjkal je tudi Antoine Griezmann, ki je sklenil reprezentančno kariero. Francija je zadnjo tekmo, na kateri ni bilo Mbappeja in Griezmanna, odigrala novembra 2016 proti Slonokoščeni obali (0:0). Tokrat je zanesljivo zmagala, s 4:1. V 28. minuti je vodila z 2:1, v 87. in 89. minuti pa sta v polno zadela še Matteo Guendouzi in Bradley Barcola.

Italija je v poslastici večera na Olimpicu gostila Belgijo. Izbranci Luciana Spallettija so odlično vstopili v ligo narodov in osvojili maksimalnih šest točk. Zaradi poškodb tokrat pri Azzurrih ni bilo Federica Chiese in Moiseja Keana. Še bolj so bili oslabljeni rdeči vragi, saj je na seznamu poškodovanih tudi Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku pa si je vzel reprezentančni počitek. Belgija ni premagala Italije že 52 let. In tudi tokrat je ni, končalo se je s prvim remijem Italijanov v letošnjem tekmovanju (2:2). Azzurri so hitro povedli z 2:0, a nato že v 38. minuti ostali z igralcem.

Anglija brez tretje zmage

Anglija je bo pod vodstvom začasnega selektorja, vršilca dolžnosti Leeja Carsleyja, lovila tretjo zaporedno zmago. Zaradi poškodbe je manjkal kapetan Harry Kane. Kapetanski trak je imel John Stones. Gostje so presenetili z zmago 2:1. Sicer je Jude Bellingham v 87. minuti poskrbel za izenačenje, a je Vangelis Pavlidis globoko v sodnikovem dodatku zadel že drugič na tekmi. Zmago so Grki posvetili preminulemu kolegu, članu Panathinaikosa, Georgeu Baldocku, ki je v še nepojasnjenih okoliščinah umrl v starosti 31 let.

