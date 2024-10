Danes se bosta za točke v ligi narodov na Wembleyju pomerili Anglija in Grčija, dvoboj pa bo zaznamoval tudi spomin na 31-letnega Georga Baldocka, angleškega nogometaša z grškim potnim listom, ki je v zadnjih letih zastopal barve Grčije in igral za Panathinaikos, v sredo pa izgubil življenje v lastnem domu v Atenah. Zgodila se je nenadejana tragedija z najbolj črnim scenarijem. Baldocka so našli mrtvega v bazenu v njegovi hiši v Glyfadi, predelu na jugu Aten. Zdravniki mu niso mogli več pomagati, vzroki, kako je prišlo do smrti, pa še niso bili predstavljeni javnosti.

Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock. pic.twitter.com/7TO6tbi5zk — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 9, 2024

"Šokirani smo ob izgubi našega Georga. Družina Panathinaikosa obžaluje njegovo prezgodnjo smrt. Stojimo ob strani družine in ljubljenih Georga Baldocka," je sporočil grški klubski velikan.

Anglež grških korenin, ki je igral za Panathinaikos

Nogometni svet je v šoku, saj je bil Baldock priljubljen tako v Grčiji kot tudi v Angliji, kjer je največ sezon (sedem) igral za Sheffield United se z njim dvakrat prebil v premier league, nato pa se letos poleti preselil v Atene in oblekel dres Panathinaikosa. To je bila logična odločitev, saj je od leta 2022 zastopal barve Grčije.

Poleti se je po dolgih letih, ki jih je preživel v Sheffieldu, preselil v Atene. Foto: Guliverimage

Njegova babica je bila Grkinja, tako da je kot Anglež prejel grški potni list in za izbrano vrsto, ki bo danes gostovala na Wembleyju, zbral 12 nastopov. Zadnjič je nastopil spomladi, ko je Grčija v odločilni tekmi dodatnih kvalifikacij za Euro 2024 po izvajanju 11-metrovk potegnila kratko proti Gruziji in ostala brez nastopa v Nemčiji.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024

Baldock je zadnjo tekmo pred tragično smrtjo zaigral konec prejšnjega tedna. V nedeljo je v velikem grškem derbiju med Panathinaikosom in Olympiakosom (0:0) odigral 75 minut. Na tej tekmi sta nastopila tudi dva njegova slovenska soigralca. Adam Gnezda Čerin je odigral 65, Andraž Šporar pa 46 minut. Benjamin Verbič je že nekaj časa na stranskem tiru pri Panathinaikosu, zaradi tega je posledično izgubil tudi mesto v slovenski reprezentanci.