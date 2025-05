Zaradi napada na slovenskega sodnika kazen 100 tisoč evrov

Lastnik košarkarskega kluba Panathinaikos, aktualnega prvaka Evrope, Dimitris Gianakopulos bo moral zaradi neprimernih opazk na račun sodnikov, evrolige in drugih klubov globoko seči v žep. Vodstvo evrolige mu je naložila plačilo 100.000 evrov.

Dimitris Gianakopulos, ki je že večkrat poskrbel za incidente ob košarkarskih parketih in velja za enega najbolj samosvojih delavcev v evropski košarki, je svoj gnev po porazu na drugi tekmi četrtfinala evrolige izrazil na socialnih omrežjih. Lotil se je tako slovenskega sodnika Saša Pukla kot ostalih delivcev pravice, vodstva evrolige, nespoštljiv pa je bil tudi do drugih posameznikov in klubov, je v obrazložitvi kazni navedla evroliga.

Foto: Guliverimage Gianakopulos je ob tem zagrozil, da bo Panathinaikos zapustil evroligo in se pridružil projektu lige NBA v Evropi, predsedniku evrolige Dejanu Bodirogi pa je sporočil, da bo iz klubskih prostorov odstranil njegovo sliko iz leta 2000, ko je v dresu Panathinaikosa postal evropski prvak.

Panathinaikos bo v torek v Atenah igral odločilno peto tekmo za nastop na zaključnem turnirju evrolige proti Anadolu Efesu.