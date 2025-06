Štiriinštiridesetletni Bečirović je zadnji dve sezoni opravljal vlogo tehničnega direktorja pri Panathinaikosu, pred tem je enako vlogo opravljal pri Cedeviti Olimpiji. Že v prvi sezoni pri grškem velikanu je pomagal osnovati ekipo, ki je nato osvojila evroligo in tudi grško prvenstvo, v tej sezoni pa se je ekipa prebila na zaključni turnir četverice, kjer je osvojila četrto mesto.

Po dveh sezonah v Atenah pa se je Panathinaikos odločil, da Bećiroviču ne bo podaljšal pogodbe, ki mu je potekla ob koncu sezone 2024/25, potem ko se je klub odločil za nekaj korenitih sprememb. To je bil njegov tretji "mandat" pri atenski velesili – prej je nosil drese kot igralec, kasneje pa se je vrnil kot del trenerskega štaba.

Bečirović se je od kluba poslovil s čustvenim sporočilom. "Draga družina Pao. Želim izraziti svojo iskreno hvaležnost za vašo neverjetno podporo v preteklih dveh letih, polnih preobrazb, izzivov in nepozabnih dosežkov. To potovanje si bom zapomnil za vedno. Ko mi je bila zaupana odgovornost, da pomagam Panathinaikosu povrniti nekdanjo evropsko slavo, sem se počutil globoko počaščenega. Skupaj smo ponovno zanetili duh OAKE, ki uteleša bistvo tega legendarnega kluba. Neizmerno sem ponosen, da sem bil znova del te družine, da sem razveselil naše navijače in prispeval k uspehu ekipe," je zapisal Bečirović.

S Panathinaikosom je lani osvojil evroligo. Foto: Guliverimage

"Rad bi se zahvalil tudi Evroligi, grški košarkarski zvezi, grški ligi, vsem agentom, igralcem, trenerjem, osebju in osebju pisarne PAO, s katerimi sem imel zadovoljstvo sodelovati. Najpomembneje pa se želim zahvaliti gospodu Dimitrisu Giannakopoulosu za zaupanje in za to, da mi je dal priložnost, da sodelujem pri tem odličnem projektu. Vaša podpora, spoštovanje in profesionalnost so vsak dan v tej vlogi spremenili v resnično čast."

"Čeprav se to poglavje končuje, se s ponosom ozrem nazaj. Uspeh prejšnje sezone in napredek, ki smo ga dosegli letos kljub oviram, sta dosežka, ki si ju bom za vedno zapomnil. V našem poklicu rezultati povedo veliko in odhajam z zavedanjem, da sem za ta klub vsak dan dal vse od sebe. Panathinaikosu in njegovim neverjetnim navijačem želim le nadaljnje uspehe. Standardi so postavljeni visoko in resnično upam, da se bo klub še bolj dvignil. Del mojega srca bo vedno pripadal Panathinaikosu in ostal bom ponosen navijač od daleč," je še zapisal Bečirović.

