Bo grški strateg na slovenski klopi še vodil slovenske košarkarice?

Slovenske košarkarice so svoj nastop na EuroBasketu končale prej, kot so si želele. Prvenstvo so sklenile s častno (a tudi pirovo) zmago proti Srbiji, a sanje o napredovanju v izločilne boje so se končala že po porazih proti Litvi in Italiji. Ima selektor Georgios Dikaioulakos še zaupanje Košarkarske zveze Slovenije?

"Samo želimo si lahko, da bo ostal z nami," je po poročanju medija Ekipa24 v zvezi s tem izjavil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. Na podvprašanje, zakaj takšno zaupanje v selektorja Georgiosa Dikaioulakosa, ki se mu na dveh prvenstvih ni uspelo prebiti iz skupinskega dela, na svojem profilu na Facebooku pa ga je javno okrcal tudi legendarni Peter Vilfan, je Erjavec odgovoril z naslednjim argumentom: "Ker sem zraven in spremljam, kako se dekleta odzivajo na njegove prijeme. Drugače me morate vprašati. V slovensko žensko košarko smo v zadnjem letu vložili pol milijona, pa so se v 24 urah razblinile naše sanje. Naslednjič se bodo pa uresničile. Imamo upanje, zato še naprej verjamem v to zgodbo."

Odvisno od selektorja in ponudb

Erjavec je še namignil, da ni nujno, da bo Grk nadaljeval svojo selektorsko kariero v slovenski košarki, saj da ni vse odvisno le od slovenske zveze. "Odvisno je tudi od njega in ponudb, ki jih bo dobil," je pojasnil Erjavec, medtem ko Dikaulakos ne skriva, da si želi ostati v Sloveniji. "Počutim se kot del te države, tudi na zvezi me imajo radi in me želijo, kolikor vidim, zadržati. Vzdušje je res odlično, to je najpomembnejše. Z moje strani bo Slovenija vedno imela podporo ne glede na to, ali ostanem ali grem," so besede grškega stratega prenesli pri Ekipi24.

Foto: FIBA

Erjavec: Dekleta so sposobna več, a potrebujejo čas in izkušnje

Erjavec je slovenski prispevek na ženskem EuroBasketu ocenil kot pozitiven. "Jaz ocenjujem samo pozitivno, občutki so sladko-grenki, dekleta so sposobna več, a da bodo zmagovala na odločilnih tekmah, potrebujejo čas in izkušnje, ki so jih dobile s temi tremi tekmami. Večina jih na tej ravni še ni igrala, imamo nekaj izkušenih, a ni jih dovolj. Vseeno mislim, da lahko v prihodnost zremo z optimizmom. Močnejši smo za Jessico Shepard in gledamo le naprej," je dejal Erjavec, ki si želi, da bi se rakete prvič v zgodovini uvrstile na svetovno prvenstvo. Kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo leta 2026 gostila Nemčija, bodo marca prihodnje leto. Kot je dejal, si slovenske košarkarice to zaslužijo.

