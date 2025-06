Slovenke prvenstvo odprle s porazom proti na papirju najlažjim tekmicam

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je danes v Bologni odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva in proti Litvi izgubila z 71:77. EuroBasket 2025 poleg Bologne gostijo še Hamburg, Brno in Pirej, kjer bodo tudi končni boji. Slovenski tabor si na prvenstvu stare celine želi zgodovinski dosežek, torej preboj v izločilne boje. Začetek ni bil obetaven.

Slovenke so tekmo odprle neprepričljivo, Litovke so v prvih treh minutah pobegnile na 9:0, preden je prvi točki za rakete dosegla Jessica Shepard. Nadaljevanje ni bilo dosti boljše za izbranke selektorja Georgiosa Dikaioulakosa, Litovke so po šestih minutah prve četrtine vodile že z 18:6, po sedmih z 22:10, na prvi odmor pa so odšle s prednostjo 27:19.

V začetku druge četrtine so Litovke s trojko Kamile Nacickaite van der Horst pobegnile na 30:19, nato so Slovenke držale stik in zaostanek okoli desetih točk vse do konca prvega polčasa, ki so ga baltske košarkarice dobile z 42:34. Jessica Shepard je bila s 16 doseženimi točkami daleč najboljša strelka prvega polčasa, pri Litvi sta jih po osem dosegli Laura Juškaite in Laura Miskiniene.

Foto: Fiba Europe

Drugi polčas je s trojko odprla Zala Friškovec in s tem naznanila povratek Slovenk. Te so v dobrih petih minutah razpolovile zaostanek iz prvega polčasa (45:49), nato pa se s trojko Eve Lisec približale le na točko zaostanka (48:49), nalet raket pa je z minuto odmora poskušal prekiniti litovski selektor Vilius Stanisauskas. Ni zaleglo, tri minute in 34 sekund do konca tretje četrtine so Slovenke z novo trojko Zale Friškovec prvič na tekmi dosegle vodstvo (51:50). Sledilo je nekaj nezbranosti in Litovke so na zadnji odmor odšle s tremi točkami prednosti (55:58).

Foto: Fiba Europe

Tina Cvijanović je zadnjo četrtino odprla s košem in slovensko reprezentanco približala na točko zaostanka (57:58), nadaljevala pa se je trda bitka, štiri minut pred koncem so Litovke povedle s plus šest (61:67), Slovenke so se spet približale na minus ena (66:67), pa nato spet zaostale za šest točk (66:72) minuti in 14 sekund pred koncem tekme. Litovke so s košem Juste Jocyte 15 sekund pred koncem le še potrdile pomembno zmago, z dodatnim prostim metom 19-letnice, nad katero je bil storjen prekršek s 75:66. Zala Friškovec je s trojko nato še znižala na 69:75, a je bilo to premalo in prepozno. Sinickaite je zadela še en proti met, Eva Lisec je na drugi strani zadela za 71:76, tik pred izrekom igralnega časa pa je prekršek storila Ajša Sivka in Kamile Nacickaite van der Horst je s črte za proste mete postavila končni izid srečanja 71:77.

Jessica Shepard je bila s 25 točkami in 16 skoki prvo ime srečanja, Zala Friškovec jih je dosegla 17, Eva Lisec pa 11. Najboljša strelka litovske vrste je bila Juste Jocyte s 17 točkami, 15 jih je dodala Egle Sventoraite, 11 pa Brigita Sinickaite.

Foto: Fiba Europe

Rakete petič zapored nastopajo na turnirju najboljših 16 reprezentanc stare celine. Litovke na prvenstvu nastopajo dvanajstič, prvič po letu 2015 (leta 1997 so celo osvojile naslov evropskih prvakinj), a je njihova ženska košarka v zadnjih letih v precejšnjem vzponu. V luči tega bo Litva čez dve leti prav tako ena izmed gostiteljic ženskega EuroBasketa 2027. Za izjemno nadarjeno košarkarico velja 19-letna branika Juste Jocyte, ki je bila tako kot Ajša Sivka letos izbrana na naboru za ligo WNBA.

Slovenke morajo za preboj v četrtfinale osvojiti eno od prvih dveh mest v skupini B, kjer sta še Srbija in Italija. Slovenke se bodo z Italijo merile v četrtek, s Srbijo pa v soboto. Izločilni boji bodo od 24. junija naprej, finale pa bo 29. junija.

Slovenke so si za letošnji Eurobasket zastavile cilj izboljšati dosedanjo najvišjo uvrstitev, ki je deseto mesto.

Na zadnjem evropskem prvenstvu 2023, ki sta ga gostila Izrael in Slovenija, so evropske prvakinje v Stožicah prvič postale Belgijke, ki so bile v finalu boljše od Španije, bron pa so osvojile Francozinje.

Slovenska reprezentanca za EuroBasket: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanović, Maruša Seničar, Teja Goršič, Zala Friškovec, Mojca Jelenc, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Jessica Shepard, Sara Sambolić in Lea Bartelme.

EuroBasket (Ž), 1. krog:

Sreda, 18. junij:

Lestvica skupine B:



1. Litva 1 tekma – 2 točki

2. Slovenija 1 – 1

3. Italija 0 – 0

4. Srbija 0 – 0

