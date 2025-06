Peter Vilfan udaril po KZS: Po štirih letih je jasno, da je bila odločitev napačna!

Potem ko je slovenska ženska košarkarska reprezentanca v Bologni izgubila še drugo tekmo na EuroBasketu in ostala brez možnosti za napredovanje, se je ostro odzval nekdanji vrhunski košarkar, trener in komentator košarkarskega dogajanja Peter Vilfan. Kritičen je bil predvsem do grškega stratega na slovenski klopi Georgiosa Dikaulakosa.

Zapis Petra Vilfana objavljamo v celoti:

"Grk na klopi slovenske ženske košarkarske reprezentance tudi na svojem drugem evropskem prvenstvu nima razloga za dvignjene roke. Doživel je še peti zaporedni poraz (tri celo na domačem EP v Sloveniji) in bo tudi tokrat odšel domov že po predtekmovanju! Tega ne more spremeniti niti morebitna zmaga na zadnji tekmi proti tudi že odpisani Srbiji!

Na KZS so ga najavili kot vrhunskega strokovnjaka, ki bo slovensko žensko košarko popeljal tja, kjer še ni bila! Ker po njihovem mnenju to lahko stori samo tujec! Po štirih letih je jasno, da je bila odločitev napačna! In zagotovo ne poceni!

In kaj zdaj? Vrnitev k domačemu strokovnjaku? Morda celo tistemu, ki je to reprezentanco ustvaril in z njo tudi dosegel prve in največje uspehe? Na srečo zanj ni prepozno, kot je to verjetno za najboljšo slovensko košarkarico Niko Barič! Ki jo je Grk ob podpori vodstva vrgel iz reprezentance zaradi po njegovem mnenju neprimerne objave na spletu!

Druga možnost (glede na vse ne bi bil prav nič presenečen) pa je, da KZS Grku ponudi podaljšanje ali celo novo pogodbo! V teh letih si je vendar nabral veliko "izkušenj"! V glavnem slabih, a koga to zanima! Po možnosti to naredijo še pred tekmo s Srbijo! Tako bo morda dovolj motiviran, da ekipo resno pripravi za zadnjo tekmo in pride celo do prve zmage na evropskih prvenstvih! In se izogne nazivu največjega "luzerja" na klopi slovenske reprezentance!"

Slovenske košarkarice bodo po dveh porazih proti Litvi in Italiji danes končale nastope na jubilejnem 40. evropskem prvenstvu. Tekma ob 17.30 proti Srbiji bo imela zgolj revialni značaj, saj nobena reprezentanca nima več možnosti za napredovanje v četrtfinale.

