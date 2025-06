Dokončanje finala grškega košarkarskega prvenstva je vprašljiva, potem ko je prišlo na drugi tekmi med Olympiacosom in Panathinaikosom do incidenta, v središču katerega je lastnik Panathinaikosa Dimitris Giannakopoulos.

Foto: Guliverimage Izid v finalu grškega košarkarskega prvenstva med Olympiacosom in Panathinaikosom je poravnan na 1:1, igrajo pa na tri zmage. Tretja tekma bi morala biti to sredo, a so jo oblasti v državi prestavile. Drugo tekmo je v nedeljo z 91:83 dobil Olympiacos. Na tribunah in parketu pa je kri zavrela že pred samim začetkom tekme, ko je živce izgubil lastnik Panathinaikosa Dimitris Giannakopoulos.

Najprej se je zdelo, da so ga izključili sodniki in iz dvorane pospremili varnostniki. A nato je vsak klub navedel drug razlog, zakaj je zapustil rob parketa. V Olympiacosu trdijo, da je pobegnil, da ga ne bi aretirala policija. V Panathinaikosu pa to zavračajo in trdijo, da je odšel sam, ker so ga žalili s tribun.

Po tekmi sta se oglasila lastnika Olympiacosa Panagiotis in Giorgos Aggelopoulos in zatrdila, da je njiju Giannakopoulos vulgarno žalil in da je navaden izmeček. Športni direktor rdeče-belih Nikos Lepeniotis pa je dejal: "Prišel je do mene in mi rekel, daj rečem Giorgosu Aggelopoulosu, da bo v njegovo pričo posilil njegovo hčerko." V Olympiacosu so napovedali tožbo in želijo, da ga aretirajo.

Sprte strani so v sredo pozvane na mediacijo za skupno mizo, a v Olympiacosu pravijo, da so se z lastnikom Panathinaikosa pripravljeni srečati samo še na sodišču. Košarka je tako ostala v drugotnem planu in je nadaljevanje finala resno ogroženo.