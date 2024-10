Boštjan Cesar zapustil reprezentanco, Matjaž Kek spregovoril

Kar nekaj nevšečnosti imajo v slovenski nogometni reprezentanci pred oktobrskima tekmama lige narodov proti Norveški (četrtek) in Kazahstanu (nedelja). Nekaj nogometašev zaradi težav s poškodbami ni v tokratni reprezentančni akciji. Med drugim ni Žana Karničnika, Davida Brekala, Sandija Lovrića in Tomija Horvata.

Povrhu vsega je strokovni štab na čelu s selektorjem Matjažem Kekom ostal okrnjen za Boštjana Cesarja, ki bo na mestu glavnega trenerja NK Maribor zamenjal Anteja Šimundžo.

Po poročanju Sportkluba je Kek potrdil odhod Cesarja, ki ga ni bilo na zadnjem treningu, in je odpotoval v Turčijo na sestanek s prvim možem mariborskega kluba Acunom Ilicalijem: "To so stvari, ki se dogajajo. Zame ni tabu tema. V življenju gredo stvari vedno naprej. Kdaj in na kakšen način, pa je odločitev in odgovornost vsakega posameznika."