Sredi maja so iz NŠ Mura sporočili, da je Knut Schulz postal novi športni direktor čarno-bejlih, danes pa so sporočili, da so se z Nemcem razšli. Iz NK Domžale pa so po več slovesih zapisali, da Stane Oražem ostaja del kluba.

Muraši so sredi maja sporočili, da so dobili novega športnega direktorja. "To funkcijo prevzema Nemec Knut Schulz, ki že vrsto del deluje v mednarodnem nogometu. V Nemčiji je za komentatorje televizije Sky skupaj s svojo ekipo pripravljal analize in pripravo tekem klubov v Bundesligi, prav tako je skrbel za analizo vseh tekem in ekip zadnjega svetovnega in evropskega prvenstva za različne televizije. Pomagal pa je tudi pridobivati in izpopolnjevati znanje elitnim nogometnim sodnikom v Bundesligi. Njegovo področje je še strateško svetovanje klubom, tako je na različne načine pomagal pri svetovanju in prevzemu klubov," so zapisali pred dobrim mesecem in pol.

Danes pa so sporočili, da so se s Schulzem že razšli. "Knut Schulz ni več športni direktor Mure. Danes sta klub in športni direktor Knut Schulz sporazumno prekinila pogodbo o sodelovanju," se glasi njihovo sporočilo.

Dodali so še, da so se razšli tudi z Damirjem Čontalom, ki je pred letom dni prevzel vodenje Murine nogometne šole in mesto trenerja selekcije U19. "Po sporazumnem dogovoru se s klubom poslavlja od Fazanerije. Novega vodjo nogometne šole in trenerja selekcije U19 bo klub imenoval v prihodnjih dneh."

Muraši bodo do četrtka trenirali v bližnjem Svetem Martinu na Muri. Mini priprave bodo služile tudi temu, da se ekipa še bolje spozna, in krepitvi moštvenega duha. V soboto sledi generalka proti madžarskemu ZTE, čez dober teden pa že začetek državnega prvenstva.

Stane Oražem ostaja del domžalskega ustroja. Foto: NK Domžale

Stane Oražem ostaja med Domžalčani

Iz NK Domžale, pri katerem imajo nove hrvaško-ameriške investitorje, so v zadnjih tednih prihajale informacije predvsem o odhodih, zdaj pa se je oglasil tudi dolgoletni prvi mož kluba Stane Oražem, ki bo za razliko od svojega sina Mateja, nekdanjega izvršnega direktorja, ostal tudi v prihodnje. Ob Mateju Oražmu se je moral posloviti tudi trener Tonči Žlogar, ki je spomladi ekipi pomagal pri obstanku v prvi ligi, direktor prve ekipe pa je postal Hrvat Goran Rosanda.

Stane Oražem je v zapisu, ki si ga lahko v nadaljevanju preberete v celoti, dejal, da spremembe doživlja kot veliko pridobitev – ne le za klub, temveč za celotno skupnost, ki živi z Domžalami: "To je jasno sporočilo, da zremo naprej, proti prihodnosti, ki je sicer zahtevna, a nosi ogromen potencial."

"NK Domžale je vedno bil več kot le nogometni klub. Je skupnost, čustva, ponos mnogih generacij. Več kot dve desetletji sem imel čast in odgovornost voditi ta klub skozi številne vzpone in izzive – vedno z istim ciljem: da Domžale ostanejo stabilen, ambiciozen in dostojanstven predstavnik našega mesta.

Pred nekaj dnevi smo simbolično stopili v novo poglavje klubske zgodovine. Vesel in hvaležen sem, da še naprej ostajam del te zgodbe – s poudarkom na podpori ljudem, ki s polno mero entuziazma, znanja in profesionalnosti prevzemajo ključe kluba.

Ne skrivamo, da so za nami zahtevna leta. Klub je bil s finančnega vidika vse bolj obremenjen, a nikoli nismo izgubili vere. Ta sprememba prinaša novo energijo, nujno potreben zagon, pa tudi konkretne rešitve, ki bodo klub znova usmerile na pravo pot in na trajnosten način zaščitile interese vseh nas.

Težave so se kopičile dolgo časa. Niso nastale včeraj, niti ne bodo izginile jutri, zato vse deležnike pozivam k potrpežljivosti in podpori, da bi lahko v skupno zadovoljstvo in v interesu vseh premostili obstoječe izzive.

To spremembo doživljam kot velik pridobitek – ne le za klub, temveč za celotno skupnost, ki živi z Domžalami. To je jasno sporočilo, da zremo naprej, proti prihodnosti, ki je sicer zahtevna, a nosi ogromen potencial.

Ob klubu ostajam z vsem srcem – ponosen na vse, kar smo do zdaj dosegli, a še bolj motiviran, da skupaj z novo ekipo ustvarjamo Domžale, ki bodo zgled dobre prakse, ponos svojih navijačev in navdih mladim generacijam."

Stane Oražem

