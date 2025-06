Iz NK Domžale so v izjavi za javnost sporočili, da se v novo sezono podajajo tudi z novimi investitorji, s prihodom katerih si želijo vrnitve v sam vrh slovenskega klubskega nogometa. Šlo naj bi za hrvaške poslovneže, ki so za prve poteze v klubu pooblastile Slavena Marasovića. NK Domžale je že zapustil dolgoletni prvi operativec Matej Oražem.

Matej Oražem Foto: Aleš Fevžer "V klub je vstopila skupina investitorjev, ki je pooblastila Slavena Marasovića za vodenje procesa implementacije ekipe strokovnjakov z mednarodnimi izkušnjami na področjih športnega menedžmenta, organizacije, komuniciranja in razvoja športnih sistemov," so sporočili iz NK Domžale. Kot poroča Ekipa SN gre za skupino hrvaških poslovnežev (s pomočjo rojakov iz ZDA). Slaven Marasović je bil pred leti predsednik nadzornega odbora splitskega Hajduka. Ekipa SN piše, da bo novo vodstvo zamenjalo tudi trenerja in dolgoletnega predsednika Staneta Oražma. So pa iz Domžal že sporočili, da se je poslovil izvršni direktor Matej Oražem.

Domžalčani, ki so skromno sezono 2024/25 končali kot deveti v 1. SNL, nato pa si prvoligaški status rešili v dodatnih kvalifikacijah, kjer so po preobratu, po tem, ko so po prvi tekmi zaostajali z 1:3, na koncu s skupnih 5:4 izločili kranjski Triglav, se že zavzeto pripravljajo na nove tekmovalne izzive.

Domžalčani so se sicer zaenkrat bolj kot ne soočali zgolj z odhodi. Klub so tako zapustili Danijel Šturm, ki je odšel v Celje, ter Bruno Jenjić, Behar Feta, Lovro Grajfoner, Tom Alen Tolić in Denny Tiganj.

Na prvi prijateljski tekmi so z 1:3 priznali premoč banjaluškemu Borcu, to soboto pa so s 4:2 ugnali Brinje Grosuplje. V prihodnjih dneh jih čakajo še dvoboji z Jadranom Dekani, Čukaričkim in Vukovarjem. Prvoligaško sezono bodo nogometaši s stadiona ob Kamniški Bistrici, ki jih še naprej vodi Tonči Žlogar, odprli na gostovanju pri Primorju.

Zdaj so v izjavi za javnost sporočili, da po prihodu novega investitorja klub čakajo lepši časi.