Izločilne boje začenjata velika brazilska tekmeca

Od sobote do torka se igrajo dvoboji osmine finala klubskega svetovnega prvenstva. V soboto se najprej merita južnoameriški oziroma brazilski ekipi Palmeiras in Botafogo (18.00), ki sta lani brazilsko prvenstvo končala na prvem in drugem mestu. Botafogo je bil prvak s šestimi točkami več. Ponoči bo še evropski dvoboj Benfica in Chelsea.