V NK Domžale so dolgo iskali tujega investitorja, zdaj so ga dobili in dogaja se čistka v klubu ob Kamniški Bistrici. Po izvršnem direktorju Mateju Oražmu se je moral posloviti tudi trener Tonči Žlogar, ki je spomladi ekipi pomagal pri obstanku v prvi ligi.

Matej Oražem Foto: Aleš Fevžer "Iščemo jih, pa tudi oni iščejo nas. Izkušnje drugih klubov so pokazale, da so zgodbe z vlagatelji lahko strašansko uspešne, lahko pa so neuspešne in zapletene," je nedavno v sobotnem Sportalovem intervjuju dejal dolgoletni prvi operativec NK Domžale Matej Oražem. "Vloga Domžal je predvsem razvojna in taka mora ostati v prihodnje. Dobiti modrega investitorja, ki bo to znal prepoznati in razvijati naprej, pa je kar zahtevna naloga. Ali je to ena od možnosti? Absolutno. Ali bi bila želja ali bi bilo za klub kot tak to pozitivno? Jaz mislim, da ja. Absolutno pa ne bomo šli z glavo skozi zid. Zelo dobro bomo premislili, kakšno sodelovanje bo."

V soboto so investitorja dobili. Šlo naj bi za hrvaške poslovneže, za vodenje poslov ob tranziciji so pooblastili Slavena Marasovića. Kaj več o investitorjih pa ni jasno. Znano je le, da se je že v soboto moral posloviti izvršni direktor Matej Oražem, zdaj pa še glavni trener Tonči Žlogar, ki je na klop nekdanjega prvaka prišel konec aprila, ko mu je grozil izpad v drugo ligo.

Nekdanji reprezentant je ekipi v eni slabših sezon pomagal do obstanka v prvi ligi. V Domžale so ga pripeljali predvsem zato, ker dobro dela z mladimi talenti. "Nogometni klub Domžale obvešča javnost, da je sporazumno prekinil pogodbo s trenerjem prve ekipe Antonom Žlogarjem. Gospodu Žlogarju se zahvaljujemo za prevzeto odgovornost v zahtevnih trenutkih za klub, prav tako tudi za profesionalnost in predanost, ki ju je izkazal v času svojega mandata. Želimo mu veliko sreče in uspeha na nadaljnji trenerski poti," je skromno sporočilo za javnost, ki je v ponedeljek popoldne prišlo s stadiona ob Kamniški Bistrici.