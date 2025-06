Vratar Ažbe Jug je podaljšal pogodbo z NK Maribor, ki bi mu potekla ob koncu sezone 2025/26. Nov dogovor je zdaj veljaven do poletja 2027. Novinca ima tudi NK Celje, to je vratar Žan-Luk Leban. Kot poroča Ekipa, pa naj bi v Celju kmalu oznanili še prihod Andreja Kotnika, ki je nazadnje igral na Kitajskem. Iz Mure pa odhaja Matic Vrbanec, ki je v zameno za odškodnino prestopil v v gruzijskega prvaka FC Iberia 1999 Tbilisi.

Matic Vrbanec, ki je konec septembra prišel v Muro, se po devetih mesecih že poslavlja od Fazanerije in bo prestopil v gruzijskega prvaka FC Iberia 1999 Tbilisi, ki bo letos igral v kvalifikacijah za ligo prvakov. Nekdanji član Aluminij in Celja je za črno-bele v minuli sezoni zbral 27 nastopov v vseh tekmovanjih in ob tem dosegel dva zadetka.

V zadnjih dneh sta se klub in igralec intenzivno pogovarjala o možnosti nadaljnjega sodelovanja, ki bi se po zdajšnji pogodbi izteklo konec koledarskega leta. Klub je Vrbancu ponudil podaljšanje pogodbe, vendar si je igralec pri 28 letih zaželel novih izzivov, so sporočili iz NŠ Mura. Po konstruktivnih pogovorih sta obe strani dosegli dogovor, ki ustreza obema. Vrbanec se bo preselil v Gruzijo, klub pa bo za njegov prestop prejel ustrezno odškodnino.

Ažbe Jug in Mariborčani so se dogovorili za podaljšanje

Ažbe Jug Foto: Jure Banfi "Zelo smo veseli, da nadaljujemo skupno zgodbo. Ažbetove izkušnje, značaj in vodstvene značilnosti so za nas izjemno dragocena spoznanja. Zavedanje, da bo ostal del te ekipe, pa nam daje samozavest za naprej," je podaljšanje sodelovanja s kapetanom komentiral vodja nogometnih operacij NK Maribor Cem Başgül.

"Ni prvi, a ..."

"Ni moj prvi, a je tudi naslednji podpis nove pogodbe izzval posebne občutke. Kot jih vsak nastop na igrišču za NK Maribor. Ponosen sem, da bom lahko še naslednji dve leti nosil grb, ki mi pomeni ogromno. Verjamem, da je pred nami uspešno obdobje, rad bi znova občutil trenutke slavja, osvajanja trofej, ampak samo skupaj z navijači in celotnim mestom bomo dosegli to, kar si želimo. Enkrat Viola, vedno Viola," pa je v klubski mikrofon dejal 33-letni nogometni vratar.

Mariborčani se pripravljajo na novo sezono. Delovni teden v Prekmurju so v soboto končali s tekmo proti Vardarju. Obračun je zaznamovalo pet zadetkov, vseh pet v mreži pokalnega zmagovalca Severne Makedonije.

Azpilicueta zapustil Atletico Madrid

Atletico Madrid, pri katerem brani slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, je potrdil, da se po izteku pogodbe od kluba poslavlja izkušeni bočni branilec Cesar Azpilicueta. Kot so zapisali pri klubu, je 35-letnik od leta 2023, ko je prišel iz Chelseaja, za Madridčane odigral 54 tekem. Azpilicueta, ki je zbral 44 nastopov za špansko reprezentanco in skoraj 500 tekem v desetletju pri Chelseaju, je dejal, da je bilo igranje za Atletico užitek in ponos.

Žan-Luk Leban je novi vratar Celja

Žan-Luk Leban je novi član Celja. Foto: Reuters

Dres NK Celja bo oblekel 22-letni vratar Žan-Luk Leban, nazadnje član Evertona, ki je s klubom sklenil pogodbo do 30. 6. 2027.

Čeprav je Žan-Luk Leban član mlajših reprezentanc Slovenije že dlje časa, nastopal je za selekcije U16, U17 in U21, bo NK Celje njegov prvi slovenski klub. Že pri petih letih se je namreč z družino preselil na Poljsko, kjer je nogometno pot začel pri FCB Escola Varsovia, poljski akademiji, ki deluje v sodelovanju z Barcelono.

Poleti 2019 se je preselil na Otok k Evertonu. Za klub iz modrega dela Liverpoola je v šestih letih nastopal v selekcijah do 18 in 21 let ter skupaj zbral 77 nastopov v vseh tekmovanjih. Dvakrat je bil tudi del ekipe v pokalu FA, a nastopa za člansko ekipo ni vpisal. V sezoni 2023/24 je kot posojeni nogometaš branil za Farsley Celtic v National League North in na 41 tekmah svojo mrežo nedotaknjeno ohranil na 15 obračunih.

"Vesel sem, da sem postal del Celja. Gre za organizirano in ambiciozno okolje, kjer mislim, da lahko še veliko napredujem. Izziv je velik, zaradi dragocenih izkušenj iz tujine pa sem prepričan, da mu bom kos. Lepo je biti spet v Sloveniji in tu postati del kluba, ki bo napadal naslov prvaka. Tudi zaradi pogovorov s soigralci iz mlajših reprezentanc, ki so o klubu govorili le z izbranimi besedami, sem prepričan, da sem se pravilno odločil," je v klubski mikrofon dejal Leban.

Aluminij ostal brez najboljšega strelca

Aluminij se je razšel s šesterico igralcev, med njimi tudi s svojim doslej prvim napadalcem Bambo Sussom. V novi sezoni dresa rdeče-belih ne bodo več nosili Žan Baskera, Gal Gorenak, Marko Prenkpalaj, Klemen Rahle, Mario Šubarić in Bamba Susso, ki se je po končani posoji vrnil k Pisi. Slednji je bil s 15 zadetki v prejšnji sezoni drugi strelec druge lige. Kidričani so pred tem pripeljali peterico novincev, to so Nal Lan Koren, Amir Feratović, Domen Zajšek, Adriano Bloudek in Ivijan Svržnjak.