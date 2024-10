Vanja Drkušić Foto: www.alesfevzer.com Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju opravila predzadnji trening pred sredinim popoldanskim odhodom v Oslo. Kljub uglednemu tekmecu poudarjajo, da bodo v četrtek ob 20.45 kot na vsaki drugi tekmi znova igrali za zmago. "Pripravljamo se tako kot doslej. Malo smo že analizirali četrtkovega tekmeca. Bistvo pa je, da mi ne odstopamo od svojih principov, svoje igre, ker se zavedamo, da nam to lahko prinese uspeh. Toliko smo dozoreli kot reprezentanca, da lahko rečemo, da na vsaki tekmi ciljamo na zmago," je na medijskem druženju povedal branilec Vanja Drkušić, ki bo imel veliko dela z Erlingom Haalandom, ki na začetku nove sezone neusmiljeno rešeta tekmečeve mreže – v angleški ligi je za Manchester City dosegel že deset golov.

"Zagotovo je to en izziv več v karieri, komaj čakam to tekmo, da igram proti enemu najboljših napadalcev, če ne trenutno celo najboljšemu na svetu. Upam na dobro tekmo," je o boju s Haalandom povedal branilec Crvene zvezde, ki ga skupaj z Jako Bijolom pričakujemo v osrčju slovenske obrambe. "Z Jako sva se pogovarjala, kaj bova delala, kaj počne Haaland, toda ustavljanje Haalanda ni le delo nas branilcev, temveč cele ekipe. Če bomo igrali zgoščeno, napadalno, potem bo tudi rezultat ugoden."

Matjaž Kek Foto: Aleš Fevžer Pri tem se je ozrl na to, kar mora Slovenija početi za uspeh. "Obramba je eden temeljev igre, zgoščenost, usmerjenost v gol po dobljeni žogi, duel, druga žoga, agresivnost, to so naši principi. Če jih bomo dobro izvajali, potem bo v redu," je dodal Drkušić in dejal, da nima več zdravstvenih težav. Te so kar načele slovenski kader, med drugimi ni Žana Karničnika, Davida Brekala, Sandija Lovrića, Tomija Horvata, a kot pravi Jasmin Kurtić, to ne bo imelo prevelikega vpliva. "Zagotovo nam je žal poškodb, ampak vemo, da imamo veliko drugih kakovostih igralcev, ki so pripravljeni dati vse za reprezentanco."

Kurtić: Pogovarjati se o remiju ne bi bilo smiselno

Jasmin Kurtić Foto: Aleš Fevžer Kurtić pravi, da kljub zahtevnemu potovanju, ki se bo iz Osla nadaljevalo takoj v Almaty, kjer jih v nedeljo čaka še tekma s Kazahstanom, to ne zmanjšuje njihove volje in zagnanosti. "Komaj čakamo ti dve tekmi. Pozorni moramo biti, kaj je treba narediti, ko stopimo na igrišče," je dejal Kurtić, ki ni razmišljal, da bi končal reprezentančno kariero. Ne razmišlja niti, da bi na Norveškem lovili neodločen izid, kot so ga dosegli nazadnje. "Pogovarjati se o remiju ne bi bilo smiselno. Moramo pa igrati stoodstotno. Ker če igramo manj, potem imamo težave. Če pa smo na stotih odstotkih, lahko delamo težave velikim ekipam, kar smo večkrat dokazali. Vemo, da je Norveška fizično dobra ekipa, taki bomo morali biti tudi mi, potem pa bomo videli, kaj bo."

Norveška se že 24 let ni prebila na veliko tekmovanje, Slovenija je igrala na letošnjem evropskem prvenstvu. To je po Kurtićevem mnenju vsaj malce spremenilo mnenje tekmecev. "Za Norvežane bo dodaten motiv, da bo tudi ona igrala proti ekipi, ki je igrala na EP. Zagotovo zdaj malce drugače gledajo na nas. Ampak mi pa ne smemo spremeniti svojega pogleda, moramo biti taki kot doslej – z željo, borbenostjo, to so podrobnosti, ki Slovenijo peljejo naprej."

Nogometna zveza Slovenije je medtem podaljšala partnerstvo s Telekomom Slovenije za štiri leta. "Gre za izjemnega partnerja, ki je z zvezo dolgo let v dobrem in slabem. Zelo sem bil zadovoljen, ker se je reprezentanca uvrstila na EP in tam dobro igrala, da smo vsaj v nekem marketinškem smislu nekaj vrnili partnerjem. Upam, da se bodo nogometni uspehi nadaljevali, ne le članske ekipe, tudi mlajših in ženskih," je ob tem povedal predsednik zveze Radenko Mijatović.