Noro zanimanje za Slovenijo in Haalanda, vstopnic ni več!

Slovenska nogometna reprezentanca bo v zadnji domači tekmi v letošnji izvedbi lige narodov v Stožicah nastopila pred nabito polnimi tribunami. Ko se bo Kekova četa 14. novembra pomerila z Norveško, pri kateri ne manjka zvezdniških imen, izstopa pa napadalec Manchester Cityja Erling Haaland, bodo Stožice pokale po šivih. Vstopnice za spektakel so pošle že poldrugi mesec pred dvobojem!

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da so pošle še zadnje vstopnice za dvoboj med Slovenijo in Norveško. Tako bodo Stožice 14. novembra polne do zadnjega kotička, na največjem slovenskem nogometnem objektu se bo zbralo več kot 16 tisoč gledalcev. Kekova četa je v uvodnih domačih nastopih v skupini B3 lige narodov najprej remizirala proti Avstriji (1:1), nato pa prepričljivo ugnala Kazahstan (3:0). Vse zadetke za Slovenijo je prispeval Benjamin Šeško, ki je po dveh krogih tudi prvi strelec tekmovanja.

Benjamin Šeško blesti letos v ligi narodov. Foto: Reuters

Slovenija se bo sicer prvič z Norveško v letošnji izvedbi ligi narodov srečala že 10. oktobra, nato pa bo tri dni pozneje gostovala še v Kazahstanu. Z Norveško se je v ligi narodov pomerila že leta 2022, ko je v Oslu iztržila dragoceno točko (0:0), v Ljubljani pa, zmagoviti zadetek je prispeval mladi Šeško, premagala vikinge z 2:1.