Ačimović pred zgodovinskim podvigom Slovenije: Fantje so garali za to

Slovenci krog pred zaključkom skupinskega dela kvalifikacij v skupini H vodijo s 16 točkami. Avstrijci, ki bodo štiri dni po tekmi s slovensko vrsto gostovali še v Franciji, s tekmo manj na tretjem mestu lestvice zaostajajo pet točk.

"V zadnjem obdobju igra veliko mladih fantov. Glede sestave reprezentance lahko povem, da se v izbrano vrsto po poškodbi ramena vrača Tjaš Begić, ki je z nami že lep čas, vse od začetka kvalifikacij," je dejal Milenko Aćimović.

Izbranci Milenka Ačimovića so v odličnem položaju, da se uvrstijo na Euro 2025. Foto: Aleš Fevžer

Selektorja veseli, da bo lahko računal tudi na enega od poveljnikov sredine igrišča Adriana Zeljkovića. Rumeni karton na tekmi s Ciprom ni bil usoden za nastop na odločilni tekmi: "Vsi smo bili slabše volje v trenutku, ko je na tekmi s Ciprom prejel rumeni karton, saj nam ogromno pomeni na igrišču in izven njega. Upam, da se bodo reprezentanci vsi pridružili zdravi, brez poškodb, nekaj fantov igra v konferenčni ligi, sledijo še tekme konec tedna. Res si želim, da se nam v ponedeljek vsi pridružijo zdravi in gremo s popolno zasedbo na tekmo."

Ačimović: Fantje so garali za to

Avstrija ni izgubila zadnjih šestih domačih tekem. Svoje adute imajo tudi Slovenci, saj so neporaženi vse od lanskega septembra, ko jih je ugnala Francija.

"V nogometu takšna tekma ne pride sama od sebe, to se ne zgodi čez noč. Za takšno tekmo je treba biti superioren skozi celotne kvalifikacije, biti eno leto brez poraza in obenem neporažen na zadnjih štirih gostujočih tekmah. Vse to so fantje že naredili, ob koncu kvalifikacij pa prihaja še tekma, ki odloča o evropskem prvenstvu. Fantje so garali za to, trdo so delali, zdaj pa je ostala še ena preizkušnja," je pred ponedeljkovim zborom še poudaril Ačimović, ki bo moštvo spet zbral v Moravskih Toplicah.

Slovenija je lani doma ugnala avstrijske sovrstnike z 1:0. Foto: Aleš Fevžer

Prvi obračun Slovencev in Avstrijcev je lanskega oktobra pripadel Slovencem, srečanje v soboški Fazaneriji je z zadetkom v 47. minuti odločil Svit Sešlar.

Pot na evropsko prvenstvo si bodo sicer neposredno zagotovili zmagovalci kvalifikacijskih skupin in tri najboljše drugouvrščene reprezentance. Šest preostalih drugouvrščenih reprezentanc se bo za mesto na zaključnem turnirju pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.