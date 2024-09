Legendarna Slovenca, ki ju je prehitel Benjamin Šeško, povedala svoje

V Sloveniji in širše še vedno odmeva strelski podvig Benjamina Šeška, ki je po veličastni predstavi proti Kazahstanu na lestvici najboljših strelcev slovenske reprezentance poskočil s sedmega na peto mesto. V norem večeru je najprej prehitel Milenka Ačimovića, nato še Ermina Šiljaka. To sta bila razloga več, da smo legendarna nogometaša poklicali in ju povprašali za mnenje o Šeškomaniji, ki je po prvem hat-tricku mladega zvezdnika Leipziga obnorela Slovenijo.

Na lestvici najboljših strelcev slovenske reprezentance že dolgo kraljuje Zlatko Zahović. V državnem dresu je dosegel kar 35 zadetkov, zadnjega na svoji "poslovilni" tekmi v Švici, ki jo je odigral 28. aprila 2004. Od takrat je torej minilo že okroglih 20 let, Slovenija pa še čaka na junaka, ki bi izboljšal Mariborčanov rekord. Skoraj bi ga ujel Milivoje Novaković, a se je njegova zbirka reprezentančnih zadetkov končala pri številki 32. Sodeč po tem, kako marljivo in učinkovito polni statistiko Benjamin Šeško, ki je star komaj 21 let, a se že lahko pohvali s 15 zadetki, pa velja v določenem obdobju pričakovati spremembo na prvem mestu.

Najboljši strelci slovenske reprezentance vseh časov: 1. Zlatko Zahović 35 zadetkov (80 nastopov)

2. Milivoje Novaković 32 (80)

3. Josip Iličić 17 (87)

4. Sašo Udovič 16 (42)

5. Benjamin Šeško 15 (35)

6. Ermin Šiljak 14 (48)

7. Milenko Ačimović 13 (74)

8. Andraž Šporar 12 (58)

9. Tim Matavž 11 (39)

10. Primož Gliha 10 (28)

10. Boštjan Cesar 10 (101)

Mladenič iz Radeč, ki je bil takrat, ko je Zahović dosegel zadnji gol za Slovenijo, še dojenček, je na odlični poti, da postane novi slovenski rekorder. V karieri je vajen postavljanja novih mejnikov. Je najmlajši debitant in tudi najmlajši strelec članske izbrane vrste. V ponedeljek, ko je pomagal Sloveniji še do prepričljive zmage nad Kazahstanom (3:0), je postal najmlajši strelec reprezentančnega hat-tricka. Takrat je na večni lestvici prehitel dva rojaka, na katera je lahko slovenski nogomet zelo ponosen. Oba o Šešku pripovedujeta veliko lepega. Preverite!

Katere besede sploh še uporabiti za Šeška?

"Neverjetno je, kako mu uspe zadrževati tako visoko raven tako v reprezentanci kot tudi v klubu. Uspešno igra na obeh frontah," navdušenja nad kakovostjo izvedb Benjamina Šeška ne skriva Milenko Ačimović. Foto: www.alesfevzer.com Ko je razigrani Šeško po mojstrskem slalomu v slogu mladega Zlatana Ibrahimovića v ponedeljek osmešil obrambo Kazahstana in povedel Slovenijo v vodstvo z 1:0, je dosegel 13. zadetek v državnem dresu. S tem se je na večni lestvici najboljših strelcev vseh časov izenačil z Milenkom Ačimovićem. Le nekaj minut pozneje, ko je še enkrat zatresel mrežo Kazahstana, tokrat iz neposredne bližine, je poskrbel, da je legendarni Mile, zdajšnji selektor zelo uspešne izbrane vrste do 21 let, na lestvici zdrsnil na sedmo mesto.

"Saj sploh ne vem več, katere besede še lahko uporabim za Šeška. Česa ob tem, kako navdušuje javnost, o njem še nismo izrekli? Neverjetno je, kako mu uspe zadrževati tako visoko raven tako v reprezentanci kot tudi v klubu. Uspešno igra na obeh frontah. Imamo veliko primerov, zlasti pri napadalcih, ki so v klubu odlični, a jih v reprezentanci potem ne vidiš. Benjamin je tukaj s srcem. Ne izbira tekem, pred njim je svetla prihodnost. Če bo tako nadaljeval, bodo padali rekordi drug za drugim," je prepričan 47-letni Ačimović, ki ga je podobno kot slabih deset tisoč gledalcev na srečanju s Kazahstanom v Stožicah najbolj navdušil prvi Šeškov zadetek. Ravno tisti, s katerim se je mladenič iz Radeč na večni lestvici vsaj za nekaj minut izenačil z njim na šestem mestu.

Ačimović: V sebi ima nekaj čarobnega

"Lahko zadane od koderkoli želi. Sploh si ne znam predstavljati, to govorim iz svojih izkušenj, kako bi ga čuval, če bi bil branilec. Kje ga pustiti? Ker ni dober le v skoku, ampak tudi z levo in desno nogo. Odličen je v vsem. Vsak njegov tekmec, to velja za reprezentanco in klub, ima zelo zahtevno pripravo nanj," je poudaril, kako zahtevna ovira je postal mladi slovenski napadalec za vsakega, ki ga poskuša ustaviti oziroma razorožiti na zelenici.

Milenko Ačimović je v reprezentančnem dresu na 74 nastopih dosegel 13 zadetkov. Podpisal se je pod nekaj nepozabnih. Navijačem je najbolj ostal v spominu čudežni lob s skoraj polovice igrišča za Bežigradom pred 15 leti proti Ukrajini. Med strelce se je vpisal tudi na svetovnem prvenstvu, ko je leta 2002 zatresel mrežo Paragvaja. To je tudi naslednji Šeškov cilj, saj želi s Slovenijo nastopiti na SP 2026. Foto: Reuters

Podatek, kako mu vse skupaj uspeva pri zgolj 21 letih, je Ačimoviću naravnost fascinanten. "Da je že zdaj tako zrel! Da navdušuje, ko spremljamo njegove odločitve v igri. Daleč od tega, da bi deloval kot 21-letni igralec. Bolj me spominja na zelo izkušenega napadalca, ki točno ve, kam, kdaj in komu odlagati žogo. Ki zna asistirati. V sebi ima nekaj čarobnega, pravi užitek ga je spremljati," je ta teden užival, ko je spremljal člansko reprezentanco na poti do zmage nad Kazahstanom. Dan pozneje je s svojimi varovanci v kvalifikacijah za Euro 2025 do 21 let premagal Ciper in slovenskim upom na široko odprl vrata nastopa na velikem tekmovanju. In to na prvenstvu, na katerem bi lahko glede na svojo mladost kot Ačimovićev izbranec zaigral celo Šeško!

"Rekordi so zato, da se rušijo"

Benjamin Šeško je trenutno s štirimi zadetki najboljši strelec letošnje lige narodov. Foto: www.alesfevzer.com Ko je 21-letni dragulj slovenskega nogometa v ponedeljek nadaljeval svoj strelski pohod proti Kazahstanu in je v drugem polčasu po "nebeškem" skoku v kazenskem prostoru po strelu z glavo dosegel še tretji zadetek ter proslavljal svoj prvi hat-trick, je na večni lestvici prehitel še Ermina Šiljaka. Ta ni bil zaradi tega prav nič slabe volje, temveč prav obratno. Tudi njega navdušuje fenomen razigranega in vsestransko nadarjenega napadalca, kakršnega Slovenija še ni imela. "Šeško? Rekordi so zato, da se rušijo. Samo poglejte Ronalda in njegovo lakoto za zadetki, ki ga še vedno pelje naprej," je pojasnil 51-letni Ljubljančan, ki je v ponedeljek v Stožicah v živo zaploskal razigranemu napadalcu Leipziga.

"Ne le prvi zadetek, kot nekdanjega napadalca me navduši vsak zadetek. V nogometu je vedno najtežje zabiti. Lahko narediš vse, prideš sam pred vratarja, a ga nato ne dosežeš. Benjamin je pri prvem zadetku dobro preigral tri igralce in nato še krasno zaključil. Zame je ta gol lep, a sta prav tako lepa tudi njegov drugi in tretji. Zame so vsi lepi," je užival v strelski rapsodiji 30 let mlajšega rojaka.

Ermin Šiljak je v karieri poskrbel za veliko odmevnih dosežkov. V 1. SNL je bil tako najboljši strelec kot tudi najboljši igralec sezone ter tudi najboljši mladi igralec. Z Olimpijo je osvojil vse mogoče lovorike in bil pozneje s Slovenijo najboljši strelec kvalifikacij za Euro 2004, kot strelec pa je premikal mejnike tudi v azijski ligi prvakov. Foto: Vid Ponikvar

"Fant lepo dozoreva in raste. Ima vse kakovosti, potrebne za današnji nogomet. Zna jih dobro in pridno izkoriščati. Čudovito je, da je naredil korak naprej in iz avstrijske odšel v nemško bundesligo. V Leipzigu delajo z njim pametno. Trener ga pravilno dozira in skrbi, da ne bo "prekurjen" že oktobra ali novembra, saj se zaveda, da je pred njim še dolga in naporna sezona. Dandanes lahko igrajo v eni sezoni od 60 do 70 tekem, kar je res ogromno. Tako je tudi več možnosti za zadetke, osnova pa ostaja zdravje. Če bo Benjamin zdrav, pričakujem, da bo zabil še več zadetkov. Je na dobri poti, da postane najboljši slovenski napadalec vseh časov," mu želi veliko sreče z zdravjem. Dobro ve, o čem govori, saj je imel nekoč ogromno smole s hudimi poškodbami, zaradi katerih je moral kar nekaj časa, ravno takrat, ko je bil v življenjski formi, pozabiti na nogomet.

Rekord Zlatka Zahovića v resni nevarnosti

Skupno je Šiljak v državnem dresu dosegel 14 zadetkov, Šeško pa se lahko od ponedeljka že pohvali z enim več. Od slovenskega rekorda Zlatka Zahovića ga tako deli še 20 zadetkov.

Tako so se pred leti pred enim izmed večnih derbijev, ko sta Ermin Šiljak in Milenko Ačimović sodelovala pri Olimpiji, Zlatko Zahović pa je bil športni direktor Maribora, kratkočasili nekdanji reprezentančni kolegi. Na večni lestvici najboljših strelcev zasedajo visoka mesta, Zahović je še vedno rekorder. Foto: www.alesfevzer.com

"Seveda lahko ujame in izboljša Zlatkov rekord. Je še rosno mlad, tako da je pred njim vsaj še deset let kariere. Če bo ohranjal ritem in matematično gledano dosegel vsaj dva zadetka na leto, bo tako po desetih letih že pri 35. Seveda jih lahko doseže še bistveno več. A bo odvisno od različnih dejavnikov. Predvsem od zdravja, da bo lahko igral. V reprezentanci mi je všeč, kako dobro so se igralci povezali. Imajo kemijo, verjamejo vanj. Vedo, česa je sposoben. Vedo, kakšne kakovosti ima. Predvsem dolg korak, ki naredi razliko. Je zelo hiter in odličen v višini. Ima vse atribute za vrhunskega napadalca," je Šiljak poln hvale na račun v tem trenutku celo najboljšega strelca letošnje izvedbe lige narodov, saj je kot edini v Evropi dosegel že štiri gole.

Šiljak: Tekma je vedno najboljši trening

S tem je Šeško prekinil daljši strelski reprezentančni post, ki se je vlekel vse od spomladanskega gostovanja na Malti. Na Euru ga je zaznamovala zlasti neizkoriščena priložnost v 115. minuti srečanja osmine finala proti Portugalski, ko je sam krenil proti vratarju Diogu Costi. Nato je čuvaj mreže Porta mojstrsko z nogo ubranil strel in zadržal 0:0.

Na dvoboju osmine finala se je Benjaminu Šešku ponudila imenitna priložnost za zmago nad Portugalsko, a je njegovo namero v 115. minuti prebral portugalski vratar in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Foto: Reuters

"V danem trenutku je želel najboljše. Kot napadalec dobro vem, da hočeš v takem položaju zabiti. Odločale so stotinke sekunde. Bila je utrujenost, morda si je zamislil eno stvar in si nato premislil. Malenkosti odločajo in naredijo tisto razliko. Je pa res, da se pri njegovih letih že zdaj pravilno odloča, z dodatnimi tekmami in izkušnjami bo še boljši. Potem bo to počel avtomatično in spontano. Tekma je pač vedno najboljši trening," je še dejal Šiljak, ki se v zadnjih letih preizkuša v trenerskem poslu.

Tako je lani za kratek čas deloval tudi v Grčiji, zdaj pa čaka na novega delodajalca. Ne izključuje niti možnosti, da bi se po dolgem času vrnil v domači nogomet in se preizkusil v prvoligaškem okolju. Tam, kjer je blestel tudi kot igralec. V primerjavi s Šeškom, ki je že kot najstnik odšel v tujino in nato začel opozarjati nase z vse boljšimi predstavami v Avstriji.

Do konca leta že tretji najboljši strelec vseh časov?

Sašo Udovič je s 16 zadetki četrti najboljši strelec Slovenije vseh časov. Mladi Benjamin Šeško za njegovim dosežkom zaostaja le še za gol. Foto: Jan Lukanović V naslednjih nekaj tednih čaka Šeška ogromno nogometnih poslastic. V ligi prvakov bo najprej gostoval pri Oblakovem Atleticu in tako poskušal premagati svojega reprezentančnega kapetana, v začetku prihodnjega meseca bo v Nemčiji, ko bo znova donela himna lige prvakov, gostil Juventus. Nato prihaja čas že za gostovanje s Slovenijo na Norveškem, kjer se bo v zvezdniškem obračunu lige narodov pomeril z enim izmed svojih vzornikov, Erlingom Haalandom. In poskušal še popraviti strelsko statistiko v reprezentanci.

Naslednji legendarni Slovenec, ki bi na večni lestvici lahko zdrsnil mesto nižje, je Sašo Udovič (16) in zelo blizu je tudi njegov aktualni soigralec Josip Iličić (17). Če bo Šeško zadržal izjemen strelski ritem, bi tako lahko do konca leta na večni slovenski lestvici skočil že na tretje mesto! Pri rosnih 21 letih! To je le še kazalnik več, kako Slovenija v zgodovini s takšnim napadalcem še ni imela opravka.