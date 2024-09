Slovenska nogometna reprezentanca je pod vodstvom Matjaža Keka postala pravi strup za tekmečeve napadalce. Skoraj ni več selektorja v Evropi, ki ne bi izpostavljal izvrstne uigranosti in organiziranosti slovenske obrambne vrste, ki je na Euru 2024 na štirih tekmah v 390 minutah prejela zgolj dva zadetka. Trdnost je zadržala tudi v ligi narodov, kjer je pred Avstrijo in Kazahstanom kapitulirala le enkrat. Tako se je slovenska mreža na šestih letošnjih tekmah, ki niso bile prijateljske, štiri so odigrali na Euru in dve v ligi narodov, zatresla le trikrat.

Kapetan Jan Oblak in njegov namestnik Jaka Bijol odlično sodelujeta v obrambi. Foto: www.alesfevzer.com

Jan Oblak je moral po žogo v mrežo na Euru proti Danski in Srbiji, nato je ostal nepremagan proti poznejšim evropskim podprvakom Angležem in Portugalcem (po 120 minutah, nato je Slovenija izpadla po slabšem izvajanju 11-metrovk). Matevž Vidovšek je prejel zadetek na uvodnem dejanju lige narodov proti Avstriji, na zadnji tekmi, v kateri je Kekova četa na krilih trikratnega strelca Benjamina Šeška "razmontirala" Kazahstan, tako se je po zmagi posrečeno izrazil selektor, pa je bila slovenska obramba znova odlična.

Slovenija jih prejema manj tudi od Španije!

Jaka Bijol je 25-letni poveljnik slovenske obrambe. S Kekovo četo želi nastopiti na SP 2026 in v ligi narodov zadržati visoko mesto. Foto: www.alesfevzer.com Poveljuje ji Jaka Bijol, samozavestni Korošec, ki se je nekdaj dokazoval kot zadnji zvezni igralec, a se nato tako v klubu kot reprezentanci preselil v osrčje obrambe, kjer se počuti tako dobro, da prinaša ekipi še večjo dodano vrednost. Prerasel je v borbenega in neustrašnega branilca, na katerega se lahko Slovenija zanese. Pri 25 letih pa še zdaleč ni rekel zadnje besede, ampak v dresu Udineseja prejema mikavne ponudbe snubcev, tako da se že nekaj časa spogleduje z odmevnim prestopom h kateremu izmed še večjih klubov.

Bijol v zadnji vrsti tesno sodeluje z Vanjo Drkušićem – postala sta ena izmed najbolj spoštovanih in nepremagljivih obrambnih dvojcev. Nanju je lahko ponosen tudi kapetan Jan Oblak, ki obrambi zagotavlja dodatno mirnost. Številke, ki naj ne bi lagale, sporočajo, da ima Slovenija, čeprav je ena izmed manjših evropskih držav z ne preveč velikim bazenom nogometnih igralcev, na letošnjih pravih tekmah, torej tistih, ki so za kaj štele (evropsko prvenstvo v Nemčiji in skupinski del lige narodov), najbolj jekleno in neprebojno obrambo izmed vseh udeležencev Eura. In to v druščini 24 reprezentanc, ki predstavljajo evropsko elito.

Slovenija je na vrhu lestvice. Ima najmanjše povprečje prejetih zadetkov na tekmo. Manjše celo od finalistov Eura, prvakov Špancev (0,55) in podprvakov Angležev (0,67)!

Koliko zadetkov so udeleženci Eura 2024 letos prejeli na Euru in v ligi narodov:

Prejeti goli Tekme Slovenija 0,50 3 6 Španija 0,55 5 9 Anglija 0,67 6 9 Danska 0,67 4 6 Portugalska 0,71 5 7 Francija 0,75 6 8 Srbija 0,80 4 5 Belgija 0,83 5 6 Slovaška 0,83 5 6 Nemčija 0,86 6 7 Italija 1,17 7 6 Romunija 1,17 7 6 Turčija 1,29 9 7 Nizozemska 1,37 11 8 Albanija 1,40 7 5 Švica 1,43 10 7 Avstrija 1,50 9 6 Gruzija 1,50 9 6 Hrvaška 1,60 8 5 Poljska 1,80 9 5 Ukrajina 1,80 9 5 Madžarska 2,00 10 5 Češka 2,20 11 5 Škotska 2,40 12 5

"Levo na Haalanda, desno Ronaldota"

Erling Haaland se bo z Norveško letos v ligi narodov dvakrat pomeril s Slovenijo. Foto: Reuters Kekova četa bo želela izvrstno povprečje zadržati tudi v nadaljevanju lige narodov. Prihodnji mesec jo najprej čaka gostovanje v Oslu, kjer bo imela opravka z verjetno najbolj vročim strelcem na svetu. To je Erlingom Haalandom, norveškim strojem za zadetke, s katerim se bo spoprijel udarni slovenski branilski par Bijol-Drkušić.

"Ta tekma bo dober kazalnik. Težko je igrati v gosteh pri reprezentancah s severa, kar smo videli že lani na Danskem na Parknu," je Bijol spomnil na lanski poraz z Dansko. Na sploh zadnji poraz, ki ga je doživela Kekova četa, preden je začela veličasten niz neporaženosti. Vsaj po rednem delu dvoboja oziroma podaljških. "Kot je drugim ekipam težko v Stožicah, je tudi nam težko na severu Evrope. Morali bomo biti pravi od prve do zadnje minute, da bomo dosegli pozitiven rezultat. Prepričan sem, da bomo na trenutke pokazali svojo kakovost. Potem bomo šli takoj na letalo in devet ur leteli do Kazahstana, kar bo tudi nekaj novega za vse," ga čaka vse prej kot lahkotna reprezentančna pot.

Navijači so mu posvetili pesem z besedilom: ''O, Jaka Bijol, o, Jaka Bijol. Levo na Haalanda, desno Ronaldota. Včasih tud' zabije gol, Jaka Bijol!'' Na Euru 2024 je imel opravka z izjemnimi napadalci. Dancem Rasmusom Hojlundom, Srbom Aleksandrom Mitrovićem, Angležem Harryjem Kanom, Portugalcem Cristianom Ronaldom … V ligi narodov se je spopadel z Avstrijcem Markom Arnautovićem, prihodnji mesec pa ga čaka superzvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland. Foto: www.alesfevzer.com

Korošec je eden redkih slovenskih nogometašev, ki so mu navijači posvetili pesem. Ta gre hitro v uho, saj so posnemali melodijo znane slovenske skladbe Šuštarski most, sicer priredbe francoske uspešnice Les Champs-Elysees. Besedilo so posvetili junaku Bijolu in v njem omenili tudi nogometna velkana, Portugalca Cristiana Ronalda ter Norvežana Erlinga Haalanda. S prvim se je Bijol letos kosal že dvakrat, Ronaldo v 210 minutah ni zatresel slovenske mreže, s Haalandom pa se bo dvakrat pomeril jeseni. Najprej v Oslu, nato še čez dva meseca v Stožicah.

"Verjetno bo Haalanda težje zaustaviti kot Ronalda. Čeprav je bolj statični napadalec, ki čaka na priložnost, sta si v nekih trenutkih igre kar dosti podobna. Je pa zagotovo, glede na to v kakšni formi je, koliko golov zabija in v kateri ligi igra, najboljši napadalec na svetu ter trenutno najboljša devetka. To bo izziv. Če bo vsa ekipa pripravljena, če bomo dobro videti na igrišču, če bomo vsi delali v obrambi, potem lahko ustavimo Haalanda. Njega ne more nihče ustaviti sam, ampak mora dobro delati ekipa," je poudaril 25-letni Korošec, ki se je po zmagi nad Kazahstanom dobil z družino in se nato počasi odpravil v Videm.

Benjamin Šeško je s tremi zadetki v mreži Kazahstana v Sloveniji znova zanetil Šeškomanijo. Foto: www.alesfevzer.com

"Šešku bomo pomagali, da jih bo dal čim več"

Beseda pričakovano ni tekla le o norveškem Haalandu, ampak tudi o slovenskem Haalandu, kot so avstrijski novinarji pred leti poimenovali Benjamina Šeška. Njegovemu podvigu, saj je proti Kazahstanu dosegel prvi hat-trick v državnem dresu, se je poklonil tudi Bijol: "Glede na to, da ima še ogromno potenciala, bo dal še kak hat-trick v karieri. Ne vem, kje se bo ustavil s temi goli. Pri 21 letih jih je dal za Slovenijo že 15. Lahko povem, da mu bomo vsi pomagali, da jih bo dal čim več. Tako kot dela on za ekipo, mu moramo tudi mi pomagati, da zabija gole. Lepo je videti, da je dal hat-trick, da je lahko bolj miren po Euru, ko si je vzel vse k srcu, ampak … Prepričan sem, da jih bo dal še veliko," spremlja Bijola občutek, da bo v prihodnosti na tekmah Slovenije še velikokrat stekel v objem strelcu Šešku. Morda naslednjič že 10. oktobra v Oslu.

Če bi se to zgodilo, slovenska obramba pa bi zadržala imenitno povprečje, s katerim je v tem trenutku vodilna obramba v Evropi, bi se Slovenija še kako spogledovala z zmago nad Norveško!