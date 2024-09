Pestro na derbiju v Amsterdamu, Anglež v polno ob posebnem jubileju

Po ponedeljkovi gladki zmagi slovenske nogometne izbrane vrste nad Kazahstanom (3:0) je bil danes v ligi narodov v ospredju predvsem obračun v Amsterdamu, kjer sta se Nizozemska in Nemčija razšli z remijem z 2:2, srečanje pa je zaznamovala tudi poškodba Nathana Akeja. V Budimpešti sta se reprezentanci Madžarske ter Bosne in Hercegovine razšli brez zadetkov, Angleži pa so z 2:0 premagali Finsko, kapetan Harry Kane je ob svojem jubilejnem stotem nastopu v dresu v angleškem dresu dosegel oba gola.

Liga narodov, 2. krog (nedelja, ponedeljek)

Liga narodov, 1. krog (četrtek, petek in sobota)

Liga narodov, 2. krog:

Torek, 10. september:

Brez zmagovalca na derbiju na Nizozemskem

Nemčija je začela življenje brez legendarne reprezentančno upokojene četverice Ilkaya Gündogana, Manuela Neuerja in Tonija Kroosa v velikem slogu, saj je v prvem krogu lige narodov v Düsseldorfu premagala Madžarsko s 5:0. Tako kot Nemci pa je tudi Nizozemska z zmago začela novo obdobje v ligi narodov, saj je s 5:2 premagala Bosno in Hercegovino.

V drugem dejanju letošnje lige narodov pa sta se ekipi na medsebojnem obračunu razšli z remijem z 2:2. Tekmo so bolje začeli domači, ki so v Amsterdamu povedli že v drugi minuti, ko je v polno meril Tijjani Reijnders. A Nemci so skovali preobrat, v 38. minuti je bil natančen Deniz Undav, že globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa pa je na 2:1 povišal Joshua Kimmich. Končni izid 2:2 je v 50. minuti nato postavil Denzel Dumfries. Tekmo je zaznamovala tudi poškodba stegenske mišice Nathana Akeja, ki so ga v 45. minuti v solzah odnesli na nosilih.

Nathan Ake in tears as he picks up a serious injury 💔, sending him lots of support pic.twitter.com/sku9D7fbyM — Jacky (@MCFC_Jacky) September 10, 2024

Foto: Guliverimage

To je bilo 47. srečanje med Nemčijo in Nizozemsko, osemnajstič se je tekma končala z remijem, 17-krat so zmagali Nemci, 12-krat pa so bili boljši Nizozemci.

Harry Kane je dvakrat meril v polno. Foto: Guliverimage

Angleška prizadevanja za takojšnjo vrnitev v ligo A so se pod vodstvom novega selektorja Leeja Carsleya nadaljevala z domačo tekmo proti Finski, ki so jo domači na Wembleyju dobili z 2:0. Posebna tekma je za kapetanom Harryjem Kanom, ki je postal komaj deseti igralec, ki je zbral sto nastopov za Anglijo, ob tem pa je dosegel tudi oba zadetka za zmago treh levov. Prvega v 57. minuti, drugega pa devetnajst minut kasneje. Enaintridesetletnik, ki je od angleške nogometne zveze že pred tekmo prejel zlato kapo za 100. nastop v dresu Anglije, je debitiral leta 2015 in je z 68 goli na stotih tekmah najboljši strelec svoje države vseh časov.

Na drugi tekmi je Grčija v gosteh premagala Irsko z 2:0. Prvi gol je dosegel Fotis Ioanidis (50.), drugega pa Cristos Colis (87.).

V skupini B1 sta bili na sporedu dve tekmi. Gruzija je z golom Giorgija Kočoravilija (71.) zmagala v Albaniji z 1:0, Češka pa je bila boljša od Ukrajine s 3:2. Za Čehe je dva gola dosegel Pavel Šulc (21. in 45./+2), enega Tomaš Souček (79.), za Ukrajino pa sta zadela Vladislav Vanat (37.) in Georgij Sudakov (84.).

V skupini C4 je bila Latvija boljša od Ferskih otokov z 1:0, Severna Makedonija pa od Armenije z 2:0. Malta je na edini tekmi v skupini D2 v Andori zmagala z 1:0.

Liga narodov, 2. krog:

Nedelja, 8. september:

Ponedeljek, 9. september:

Torek, 10. september:

Lestvice: