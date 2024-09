Sanjski debi Vipotnika, Verbič obnorel Stožice

Kazahstan, po ozemlju deveta največja država na svetu, ki ima desetkrat več prebivalcev od Slovenije, se je evropski nogometni družini, s katero se je v preteklosti družil kot del Sovjetske zveze, pridružil leta 2002. Od takrat še čaka na uvrstitev na veliko tekmovanje. Najbližje ji je bil lani, ko je imel v kvalifikacijah za Euro 2024 vse v svojih rokah. Če bi v zadnjem krogu v Stožicah premagal Slovenijo, bi si zagotovil nastop na spektaklu v Nemčiji. Iz te moke pa ni bilo kruha. Kekova četa je zmagala z 2:1 in še drugič v kvalifikacijskem ciklusu premagala Kazahstan. Ta se je nato skušal prebiti na Euro 2024 prek dodatnih kvalifikacij, a je v Atenah doživel hud poraz z Grčijo (0:5).

Kazahstan je v uvodnem dejanju lige narodov proti Haalandovi Norveški remiziral brez zadetkov. Foto: Reuters

Na svetovni jakostni lestvici zaseda Kazahstan šele 109. mesto in na papirju velja za najslabšo udeleženko skupine B3 lige narodov, v kateri sta poleg Slovenije še Avstrija in Norveška. Kazahstan je v uvodnem dejanju doma remiziral z Norvežani (0:0). Čeprav je imel dvakrat manjšo posest žoge od Skandinavcev, razmerje strelov na gol pa je znašalo 19:4 za Erlinga Haalanda in druščino, je ostalo pri začetnem rezultatu in prvi točki za Kazahstan.

Brkati Rus že premagal Slovenijo

To je bila tudi prva tekma, na kateri je nov selektor Kazahstana Stanislav Čerčesov ostal neporažen. Na vroči stolček je sedel v začetku junija, nato izgubil prijateljski tekmi z Armenijo in Azerbajdžanom, Norvežanom pa prekrižal načrte in dokazal, da se ga v skupini lige narodov ne sme niti pod razno podcenjevati.

Stanislav Čerčesov, ki je bil še kot vratar pred leti pri Tirolu soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Ivice Vulića, nato pa je kot trener Ferencvaroša vodil Miho Blažiča, je leta 2018 postal prvi selektor Rusije po Nizozemcu Guusu Hiddinku, ki je Ruse na Euru 2008 popeljal v polfinale, nato pa po zaslugi Kekovih izbrancev ostal brez nastopa na SP 2010 v Južni Afriki. Foto: Reuters

Čerčesov je v karieri že premagoval Slovenijo. Pred tremi leti je v Sočiju v kvalifikacijah za SP 2022 z Rusijo zmagal z 2:1. Tokrat bo skušal pokvariti večer Kekovim izbrancem še v Ljubljani, kjer se bo mudil z zasedbo, v kateri prevladujejo nogometaši klubov iz Kazahstana in Rusije.

Dva njegova izbranca si služita kruh v Turčiji, tudi prvi zvezdnik in najboljši strelec, reprezentant Bakhtiyar Zaynutdinov (Bešiktaš), eden, ki ga ljubitelji nogometa v Sloveniji poznajo še najbolje, pa na Danskem. To je nekdanji nogometaš Kopra Ramazan Orazov, zdajšnji nogometaš Silkeborga, ki je lani zadel v polno prav na tekmi v Stožicah. Takrat je izenačil na 1:1 in spravil Kekovo četo v težave.

Nekdanji nogometaš Kopra Ramazan Orazov si v tej sezoni služi nogometni kruh na Danskem. Foto: Guliverimage

Verbič zakoličil usodo Slovenije, Vipotnik potreboval le osem minut

Veselje Benjamina Verbiča po najpomembnejšem reprezentančnem zadetku v karieri Foto: www.alesfevzer.com Slovenski navijači, v Ljubljani se jih je zbralo rekordno število (16.432), so bili v skrbeh za svoje ljubljence skoraj do zadnje minute, nato pa je za potezo srečanja, prekrasen zadetek za 2:1, v zadnjih minutah srečanja poskrbel Benjamin Verbič. To je bil najslajši zadetek Vojničana v karieri, ki želi po Euru s slovensko reprezentanco zaigrati še na drugem velikem tekmovanju, svetovnem prvenstvu.

Če je bil Verbič junak druge tekme med Slovenijo in Kazahstanom, takrat je Kekovo četo v vodstvo po strelu z bele točke popeljal Benjamin Šeško, pa je na prvem medsebojnem srečanju stopil v ospredje Žan Vipotnik. Mladi Konjičan je bil takrat najbolj vroč posameznik 1. SNL. V dresu Maribora je tresel mreže kot po tekočem traku, nato pa dočakal še veliki trenutek v članski reprezentanci. Ko je Slovenija na uvodni tekmi kvalifikacij za Euro 2024 gostovala v Astani, se ni začelo najbolje. Kazahstan je sredi prvega dela povedel z 1:0, Matjaž Kek pa je moral zaradi zgodnje poškodbe Mihe Blažiča poslati v igro Davida Brekala.

Ne le Žan Vipotnik, na gostovanju v Astani je krstni zadetek za reprezentanco dosegel tudi David Brekalo. Foto: Reuters

Nekdanji branilec Brava se je izkazal in na začetku drugega polčasa izenačil na 1:1, nato pa je Sloveniji vse tri točke, na koncu so se izkazale za še kako dragocene v boju za vstopnico za Euro 2024, zagotovil Žan Vipotnik. Na igrišču je prebil le osem minut, nato pa praktično s prvim dotikom na tekmi z izjemnim strelom z levico popeljal Slovenijo do zmage z 2:1. Na dvoboju v Astani sta se tako pod svoj strelski prvenec za reprezentanco podpisala tako Brekalo kot tudi Vipotnik. Oba bosta kandidirala tudi za današnje srečanje v Stožicah.

Tretji medsebojni dvoboj med Slovenijo in Kazahstanom se bo začel ob 20.45.