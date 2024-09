Življenje Sandija Lovrića je tesno prepleteno z Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo. V Avstriji (Lienz) se je rodil, iz Hrvaške prihajata njegova starša, ki pa sta zaradi delovnih izzivov vzljubila Slovenijo in kar nekaj časa živela na Primorskem, nato pa se odpravila v Avstrijo. Lovrić je svojo resnejšo nogometno pot začel pri graškem Sturmu in izstopal do te mere, da se je njegovo ime redno pojavljajo na seznamu vpoklicanih kandidatov v vseh možnih mlajših avstrijskih reprezentančnih selekcijah.

Pred štirimi leti je sprejel ponudbo Slovenije in zaigral za državo, v kateri sta si nekoč služila delovni kruh njegova starša. Foto: www.alesfevzer.com

Pri 22 letih, ko se je ravno poslovil od statusa mladega avstrijskega reprezentanta, pa se je Sandi odločil za veliko spremembo. Sprejel je ponudbo Slovenije in začel nastopati za slovensko člansko reprezentanco. Selektor Matjaž Kek tako od leta 2020 računa na zveznega igralca, ki se je iz Lugana preselil v serie A, kjer si je z uspešnimi nastopi za Udinese hitro dvignil tržno vrednost. Ta bi bila lahko še večja, če mu ne bi v najbolj neprimernem trenutku, zgodilo se je ravno letos spomladi, zagodlo zdravje. Tako v priprave za Euro 2024, največji dogodek v njegovi karieri, ni mogel vstopiti optimalno, zdaj, ko se je začela liga narodov, pa se je po dolgem času znašel v začetni enajsterici Slovenije. In to ravno proti tekmecu, na katerega je zelo navezan.

"Z mnogimi avstrijskimi reprezentanti sem igral skupaj"

Prvič po pol leta je zaigral za Slovenijo od prve minute. Foto: www.alesfevzer.com To je bilo srečanje, pred katerim sta bili predvajani državni himni, ki ju pozna še kako dobro. "Bilo je zelo čustveno. Poznam veliko avstrijskih reprezentantov. Z mnogimi izmed njih sem igral skupaj. Bilo je čustveno, a tudi lepo. Je pa škoda, da nismo zmagali. Če bi, bi bilo vse skupaj še lepše," je po "prijateljskem" remiju med sosedama v Ljubljani povedal Lovrić.

Kako pa bi se odzval na igrišču, če bi zatresel mrežo Avstrije? Bi se iz spoštovanja do Avstrije izognil pretiranemu proslavljanju zadetka na zelenici? "Ne, ne. Zadetek bi proslavljal. Hvaležen sem Avstriji za vse, kar mi je dala, a to je šport. Življenje gre naprej," je pojasnil 26-letni nogometaš Udineseja, ki je v preteklosti v različnih mladih selekcijah Avstrije zbral 45 nastopov, zdaj pa je na dobri poti, da kmalu v dresu članske slovenske izbrane vrste popravi to številko. Proti Avstriji je namreč nastopil petintridesetič za Slovenijo.

Na srečanju med Slovenijo in Avstrijo se je Sandi Lovrić ujel v čustveni vrtiljak. Foto: www.alesfevzer.com

Pa mu je kaj žal, da ni kdaj zaigral za člansko reprezentanco Avstrije? "Ne, niti v enem trenutku," je prepričan, da je leta 2020 storil pravi korak, ko se je pridružil slovenski reprezentanci, s katero želi v prihodnosti nizati uspehe in se po Euru 2024 uvrstiti še na katerega izmed velikih tekmovanj.

S Kazahstanom bo zahtevno

Proti Avstriji, pri kateri pozna večino reprezentantov zelo dobro, je odigral 63 minut. Foto: www.alesfevzer.com Zanimivo je, da se je v petek na nasprotnih bregovih znašel tudi z nekdanjim soigralcem pri graškem Sturmu in v mlajših avstrijskih selekcijah Arnelu Jakupoviću. "Bila sva sostanovalca v mladi reprezentanci. Žal mi je, da ni debitiral za Avstrijo proti Sloveniji, a sem prepričan, da bo še prišel njegov čas," ocenjuje, da bi lahko avstrijski selektor Ralf Rangnick 26-letnemu napadalcu, ki je v tem trenutku prvi strelec 1. SNL, a se je tik pred koncem poletnega roka iz Maribora preselil na Hrvaško k Osijeku, podal priložnost v bližnji prihodnosti. Morda že v ponedeljek, ko čaka Avstrijce zahtevno gostovanje na Norveškem.

Tisti dan bo Slovenija v Stožicah gostila Kazahstan, starega znanca, ki ga je v kvalifikacijah za Euro 2024 dvakrat premagala z 2:1, po domači zmagi v zadnjem krogu pa si tudi priigrala nastop na spektaklu v Nemčiji. "Pričakujem novo težko tekmo, malce drugačno od te z Avstrijo, a vsekakor zahtevno. Kazahstan smo dobro spoznali v prejšnjih kvalifikacijah in se prepričali, da ni lahko igrati z njim," se dobro spominja nevšečnosti, ki so jih Kazahstanci pripravili Slovencem lani v Stožicah, ko so izenačili na 1:1 in napadali zmago, s katero bi Kekovo zasedbo pahnili iz boja za Euro 2024. To jim ni uspelo, Benjamin Verbič, ki v tej akciji ni na seznamu vpoklicanih in je soigralce v Stožicah bodril s tribun, je zadel za sladko zmago z 2:1.

Na Euru plačal davek poškodbi

Na Euru ga je spremljala tudi hčerka. Foto: Mediaspeed Slovenija je tako zaigrala na Euru 2024, na katerem pa Lovrić, povratnik po hudi poškodbi desne stegenske mišice, ni zaigral. Na vseh štirih tekmah je ostal na klopi.

"Vsak igralec si želi igrati več. Žal sem imel to poškodbo, a sem na Euru vseeno pridobil nove lepe izkušnje. Zdaj sem srečen, da sem lahko igral od prve minute proti Avstriji. Povsem smo osredotočeni na ligo narodov, z reprezentanco želimo ustvariti nove uspehe," je vesel, da je Slovenija zadržala niz neporaženosti (če se odšteje poraz na Euru proti Portugalski po izvajanju 11-metrovk), ki se vleče že vse od lanskoletnega gostovanja na Danskem. "To je utrdilo našo samozavest. Težko je igrati proti nam. To je tudi naš cilj. Da smo agresivni in močni v duelih proti vsakemu tekmecu in da ga skušamo premagati," je dodal slovenski reprezentant, rojen v Avstriji, s katerim se je usoda v nogometni karieri v Stožicah že večkrat poigrala.

Leta 2020 jo je v Stožicah zagodel vzorniku Luki Modriću. Foto: www.alesfevzer.com

Tako je pred štirimi leti z zadetkom popeljal Slovenijo do odmevne zmage nad Hrvaško (1:0), takratnim aktualnim svetovnim podprvakom in domovino njegovih staršev. Na srečanju je premagal tudi Luko Modrića, njegovega velikega vzornika in idola.

V Stožicah je premagal tudi velikega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda. Ko je Slovenija 26. marca premagala Portugalsko z 2:0, je Lovrić zadnjič zaigral za izbrano vrsto od prve minute. Vse do petkovega srečanja z Avstrijo, ko se je po pol leta znova znašel v začetni enajsterici in na levi strani zvezne vrste dobil prednost pred Janom Mlakarjem.

Letos je pomagal Sloveniji do odmevne domače zmage nad Portugalsko v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

V ponedeljek ga čaka nov izziv, domača tekma proti Kazahstanu. Zanimivo je, da je v slovenskem državnem dresu dosegel štiri zadetke. Zadnjega skoraj natanko leto dni nazaj, 10. septembra 2023 proti San Marinu. Je napočil čas, da popravi strelsko statistiko?