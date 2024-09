Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je ob četrtkovi zmagi v ligi narodov proti Hrvaški (2:1) kot prvi nogometaš dosegel 900. gol, po zmagi pa v čustveni izjavi dejal, da zgolj on in najbližji vedo, kako težko je ohranjati formo. Kljub temu, da je star 39 let, še zdaleč ni rekel zadnje, pred očmi ima nov okrogel cilj.

Portugalska nogometna reprezentanca je ob četrtkovem uvodu nove sezone lige narodov v Lizboni gostil Hrvaško in jo premagala z 2:1. Vse tri gole so dosegli gostitelji, Diogo Dalot jih je v sedmi minuti popeljal v vodstvo, v 34. je vodstvo zvišal Cristiano Ronaldo, pred iztekom polčasa pa je Luki Modriću in soigralcem do znižanja in končnega rezultata z avtogolom pomagal Dalot.

Ronaldov zadetek se je na koncu izkazal za zmagovitega, po njem ni skrival čustev. Med slavjem je padel na kolena in si z rokama pokril obraz, po katerem so mu tekle solze. To je bil prav poseben trenutek v bogati karieri 39-letnika. Uradno je postal prvi nogometaš z 900 goli.

"Samo jaz in ljudje okoli mene vemo, kako težko je delati vsak dan, kako zahtevno je, da si fizično in psihično pripravljen, da dosežeš 900 golov." Foto: Reuters

"To mi res veliko pomeni. To je bil mejnik, ki sem si ga želel doseči že dolgo. Vedel sem, da bom dosegel to številko, in če bom še naprej igral, bo do tega prišlo naravno. Da, bilo je čustveno," je novinarjem po zmagi razlagal Portugalec in dal vedeti, da se ljudje ne zavedajo, koliko dela je vloženega, da pri teh letih še lahko navdušuje.

"Zdi se kot vsak drug mejnik, a samo jaz in ljudje okoli mene vemo, kako težko je delati vsak dan, kako zahtevno je, da si fizično in psihično pripravljen, da dosežeš 900 golov. To je edinstven mejnik v moji karieri. O tem sem sanjal in mojih sanj še ni konec."

I dreamed of this, and I have more dreams. Thank you all! pic.twitter.com/2SS3ZoG2Gl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 5, 2024

Pogled proti tisočici

Ronaldo je pred časom v pogovoru z nekdanjim soigralcem pri Manchester Unitedu Riu Ferdinandu dejal, da je njegov veliki izziv kot prvi doseči tisoč golov, kar bi se morda lahko zgodilo okoli 41. leta: "Najprej bi rad dosegel mejo 900 golov, potem pa je moj izziv doseči tisoč golov."

Bo dosegel mejo tisoč zadetkov? Foto: Reuters

Petkratni dobitnik zlate žoge je zdaj 58 golov pred najbližjim zasledovalcem Lionelom Messijem, ki je pri 842 zadetkih, brazilska legenda Pele pa naj bi se uradno podpisal pod okoli 765 zadetkov, po neuradnih podatkih pa pod precej višjo številko.

A Ronaldo ima svojo razlago, zakaj se njegovi goli razlikujejo od nogometnih mojstrov izpred več desetletij, ko kamere še niso bile tako razširjene. "Vsi goli, ki sem jih dosegel, so posneti, lahko si jih ogledate. Spoštujem vse (Peleja in Di Stefana, op. a.). Če želite še več mojih golov, lahko prinesem tudi posnetke s treningov," je ESPN povzel besede portugalskega zvezdnika.

Portugalska bo znova na delu v nedeljo, ko bo gostila Škotsko.