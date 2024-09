Selektor Matjaž Kek pred uvodnim dvobojem lige narodov z Avstrijo (še) ne more imeti brezskrbnega spanca. Kapetan Jan Oblak, ki reprezentanci pomeni ogromno, zaradi viroze še ni treniral s soigralci, Žan Karničnik pa zaradi poškodbe kolena ne bo mogel pomagati soigralcem. Obrambna vrsta se tako ne bo predstavila v povsem takšni zasedbi, s katero je navduševala na Euru 2024. Bo pa v napadu še kako motiviran Benjamin Šeško, 21-letni napadalec in Slovenec z najvišjo tržno vrednostjo, ki bi rad prekinil najdaljši strelski post, odkar nosi državni dres.

Kdo bi si mislil. V obdobju, ko je z naskokom najbolj prepoznaven slovenski napadalec, njegova tržna vrednost pa po oceni Transfermarkta že kar nekaj mesecev znaša vrtoglavih 50 milijonov evrov, se Benjamin Šeško spopada z največjo strelsko krizo, odkar nosi državni dres. Zadel ni namreč že na šestih tekmah zapored oziroma 529 minut. Tako dolgega strelskega posta, odkar je članski reprezentant, ne pomni, kar je nenavaden podatek, saj je v zadnjem obdobju, zlasti ko je govora o klubski karieri, v odlični formi.

Želi biti še boljši kot v prejšnji sezoni

Za Leipzig dosega ogromno zadetkov, sodi med najboljše napadalce, kar jih premore nemška bundesliga. Tako njegove besede, ki jih je izrekel po prihodu na Brdo pri Kranju, kjer se pripravlja na začetek četrte izvedbe lige narodov, vlivajo neizmeren optimizem. V tej sezoni želi namreč mladenič iz Radeč postavljati nove mejnike in še izboljšati svojo statistiko.

Na zboru reprezentance ni skrival dobre volje:

"Moj prvi cilj je, da sem statistično še boljši kot v prejšnji sezoni. Verjamem, da je to mogoče, kar zadeva zadetke, asistence in igralne minute. Fizično sem pripravljen zelo dobro, na visoki ravni sem bil zlasti na zadnji tekmi v Leverkusnu (Leipzig je po preobratu premagal Bayer s 3:2, Šeško je prispeval podajo, njegov rojak Kampl zadetek, Bayer pa je izgubil prvič v bundesligi po 462 dneh, op. p.). Veselim se celotne sezone, tekem bo veliko," ga z Leipzigom čakajo nova dokazovanja tudi v ligi prvakov, kjer se bo prvič v karieri pomeril tudi z Janom Oblakom. Eno izmed poslastic uvodnega kroga največjega klubskega tekmovanja, ki se bo v tej sezoni predstavil z novim tekmovalnim ustrojem, ligaškim delom, v katerem sodeluje kar 36 klubov, bo namreč predstavljala prav tekma Atletico – Leipzig (19. september).

Tako je bilo na torkovem treningu na Brdu pri Kranju. Foto: www.alesfevzer.com

Pred atraktivnim gostovanjem v Madridu, mestu, kjer je spomladi končal sanje o osvojitvi ligi prvakov, ko je izpadel proti poznejšemu zmagovalcu Realu, pa Šeška čakata še dve reprezentančni tekmi. V petek bo v Stožicah, kjer Slovenija že dolgo ni izgubila dvoboja, v ligi narodov gostil Avstrijo (6. september), tri dni pozneje pa še Kazahstan (9. september). Šeško je optimist, številke želi izboljševati iz sezone v sezono. Tako klubske kot tudi reprezentančne. Letos bo odigral še veliko tekem za reprezentanco, liga narodov jih ponuja šest. Bo na njih izboljšal statistiko, ki je v tem koledarskem letu, kar zadeva njegove strelske uspešnosti, dokaj skromna?

Reprezentančni nastopi in zadetki Šeška po letih: 2021 – 7 nastopov (1 zadetek)

2022 – 10 (4)

2023 – 9 (5)

2024 – 7 (1)

"Vsak je človek, vsak lahko zgreši"

Priložnost, ki jo je zapravil na Euru proti Portugalski, je v mislih Benjamina Šeška že pozabljena. Foto: Reuters Za zdaj se lahko pohvali le z zadetkom s prijateljske tekme na Malti (2:2), odigrane spomladi, nato pa je sledil zanj nevsakdanji post. Proti Portugalski, Bolgariji, Danski, Srbiji, Angliji in še enkrat Portugalski, v osmini finala Eura 2024 ga je najbolj pekla ravno zapravljena izjemna priložnost v 115. minuti, mu ni uspelo spraviti žoge v mrežo tekmeca.

"Tista priložnost proti Portugalski? Nogomet se bo igral tudi jutri. To so besede našega selektorja, modrega človeka. Enostavno gre nogomet naprej. Vsak je človek, vsak lahko zgreši. Iz tega se lahko naučiš nove stvari," je Šeško na Gorenjskem dal vedeti, da ga tista zapravljena priložnost proti Portugalski, po kateri bi lahko zadišalo celo o preboju Kekove čete v četrtfinale Eura 2024, sploh ne preganja, ampak bi mu bila lahko, ker se je naučil nekaj novega, v nadaljevanju kariere v pomoč. Podobno velja tudi za njegov reprezentančni post. Prepričan je, da mu bo steklo. Sploh ob tolikšnem trudu, ki ga vlaga v delo, in želji, da pomaga reprezentanci, nekaj pa bi mu lahko vrnila tudi sreča, če se spomnimo zgolj na vratnico, ki jo je zadel po spektakularnem strelu na Euru proti Danski.

Šeškov Leipzig je v novo sezono vstopil s tremi zaporednimi zmagami. Eno v pokalu in dvema v prvenstvu. Slovenski napadalec je prispeval zadetek in dve podaji. Foto: Guliverimage Napadalec, za katerega so se pred Eurom 2024 zanimali številni evropski klubski velikani, na koncu pa je ob izboljšani pogodbi ostal zvest Leipzigu, tako na reprezentančni zadetek čaka že šest tekem zapored. Oziroma 529 minut. Tako dolgo brez zadetka ni bil še nikoli.

Po zadetku na Malti se je ustavilo

Izjemne nastope v prejšnji izvedbi lige narodov je kronal z evrogolom na Švedskem. Foto: AP / Guliverimage Krstni reprezentančni zadetek je dočakal na svojem šestem nastopu za Slovenijo. Bilo je pred tremi leti na Malti, ko je postal najmlajši slovenski strelec vseh časov. Na nov zadetek, zgodilo se je predlani v Ljubljani proti Srbiji (2:2), je čakal šest tekem, na katerih je do trenutka, ko je zatresel srbsko mrežo, odigral 354 minut. Po tistem zadetku se mu je v ligi narodov odprlo. Zabil je na štirih zaporednih tekmah, vse skupaj pa kronal z nepozabnim evrogolom na Švedskem. Njegova strelska statistika v reprezentanci se je začela polniti.

Ko je letos gostoval na Malti in se še drugič v karieri vpisal med strelce na stadionu Ta'Qali, je bil po 27 nastopih že pri 11 zadetkih. To je izjemen učinek za tako mladega napadalca. Pričakovalo se je, da bo število njegovih zadetkov poskočilo v nepričakovane višave, tudi Zlatko Zahović je dal vedeti, da je prepričan, da bo ravno mladenič iz Radeč popravil njegov rekord (35 zadetkov).

Na Euru si je silno želel zatresti mrežo, a se mu namera ni uresničila. Foto: Guliverimage

Po gostovanju na Malti pa je sledilo šest tekem, na katerih Šeško ni dosegel niti enega zadetka. To rezultatsko niti ni bilo usodno za Slovenijo, saj je na vseh tekmah ostala neporažena. Je pa po drugi strani res, da je pogrešala zmage. Na zadnjih petih tekmah, od tega jih je štiri odigrala na zahtevnem Euru 2024, je, če upoštevamo rezultat tekme po rednem delu oziroma podaljšku, vselej remizirala.

"Avstrija je neverjetna reprezentanca"

Benjamin Šeško slovensko nogometno reprezentanco, ki jo vodi Matjaž Kek, primerja z družino. Foto: Reuters Šeško se bo torej v petek proti Avstriji spopadel z zanimivim izzivom. Skušal bo prekiniti najdaljši reprezentančni post v karieri. In to ravno v obdobju, ko blesti pri Leipzigu in spada med najobetavnejše napadalce v Evropi. Mu bo uspelo? Pričakala ga bo avstrijska obramba, ki bo pogrešala dva najboljša branilca, kar bi mu lahko še olajšalo delo.

"Veselim se lige narodov, novih podvigov. Z reprezentanco smo res kot družina. Če bo vse delovalo tako, kot mora, verjamem, da ta družina dolgo ne bo razpadla. Naj ostane tako, kot je, ker je to res odlično. Boljši smo iz treninga v trening, iz tekme v tekmo. To se vidi tudi po rezultatih. Prihajajo tudi mladi igralci. Imamo mešanico starejših in mlajših, ki je potrebna. Neverjetno verjamem v to reprezentanco," je prepričan, da lahko Slovenija v prihodnjih letih doseže še veliko odmevnih dosežkov, začenši s prebojem na naslednje veliko tekmovanje, SP 2026.

V torek si je vzel čas tudi za najmlajše in podobno kot vsi člani Kekove čete delil podpise:

Še pred tem pa jo čaka liga narodov, v kateri bi si lahko v primeru dobrih rezultatov priigrala napredovanje v elitno skupino A, hkrati pa tudi zagotovila nastop v play-offu kvalifikacij za SP 2026. "Moramo ohraniti to, kar imamo. Da dihamo eden za drugega. Bomo pa morali proti Avstriji izkazati fizično moč ter odigrati tekmo z glavo, saj je Avstrija neverjetna reprezentanca. Na Euru je igrala izjemno," dobro pozna in spoštuje petkovega tekmeca.

Benjamin Šeško v "avstrijskem sendviču". Pri Leipzigu si namreč deli slačilnico s Christophom Baumgartnerjem (levo) in Nicolasom Seiwaldom (desno). V petek bodo na nasprotnih bregovih. Foto: Guliverimage

To ne čudi, saj spada med tiste člane Kekove čete, ki poznajo Avstrijo bolje od soigralcev. Nekateri so se v Avstriji celo rodili (Sandi Lovrić), kar nekaj pa si jih je pri severnih sosedih služilo nogometni kruh oziroma si ga še vedno. V omenjeno skupino spada tudi Benjamin Šeško, ki je v avstrijskem prvenstvu pustil velik pečat. S Salzburgom je osvojil več lovorik, nato pa se lani preselil v Leipzig. Tam sta njegova soigralca tudi avstrijska legionarja Christoph Baumgartner in Nicolas Seiwald, kar samo še krepi njegovo prepričanje, s kako zahtevnim tekmecem bo imela Slovenija opravka. Za mnoge so Avstrijci, ki jih vodi Nemec Ralf Rangnick, pred leti tudi uspešen trener Leipziga, prvi favoriti skupine.

Uvodni dvoboj četrte izvedbe lige narodov se bo v petek v Ljubljani začel ob 20.45.