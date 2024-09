"Zadovoljen sem, kako so igralci odreagirali po vseh pozitivnih odzivih in pozitivni klimi, kar zadeva nogomet v slovenskem športu," je na Brdu pri Kranju izpostavil Matjaž Kek. V petek bo vstopil v že tretjo izvedbo lige narodov, odkar vodi Slovenijo. Prvič bo to storil neposredno po nastopu na velikem tekmovanju, na katerem so njegovi varovanci proti Danski, Srbiji, Angliji in Portugalski (v 120 minutah) ostali neporaženi, prejeli pa zgolj dva zadetka ter poskrbeli za ogromno navijaško evforijo. Ta na sončni strani Alp še zdaleč ni zamrla, o čemer priča tudi podatek, da je za petkovo sosedsko srečanje prodanih že več kot 14 tisoč vstopnic.

Slovenske in avstrijske nogometaše bodo v petek pozdravile polne tribune navijačev. Foto: Reuters

Vprašaj pri Janu Oblaku

Če bi Jan Oblak branil v petek, bi bil to njegov jubilejni 70. nastop za reprezentanco. Foto: Guliverimage Stožice bodo polne, se pa poraja vprašanje, ali bo soigralce na zelenico kot kapetan popeljal Jan Oblak ali kdo drug. Škofjeločan je zaradi trebušne viroze izpustil že zadnje srečanje madridskega Atletica, ko pa se je vrnil v domovino, na Gorenjskem še ni opravil polnega treninga. Bo 31-letni čuvaj mreže, ki je na Euru 2024 pustil izjemen vtis, nared za srečanje proti Avstriji? "Njegova viroza še traja. Bomo videli danes in jutri, kako se vse skupaj razvija. Včeraj je poskušal z aktivnostmi, prilagojenimi položaju, v katerem se je znašel," je selektor Kek pojasnil, kaj se v tem trenutku dogaja s prvim slovenskim vratarjem.

Če ne bo nared za dvoboj, nazadnje se je to na srečanju, ki prinaša točke, Sloveniji zgodilo pred dobrim letom, ko je proti Danski v Stožicah branil Matevž Vidovšek (1:1), bo moral med vratnici stopiti nekdo drug. Kandidata sta le dva. Vidovšek, ki v tej sezoni blesti z ljubljansko Olimpijo, s katero vodi v 1. SNL, obeta pa se mu tudi dolga evropska jesen, in pa Igor Vekić, ki je na Danskem ujel tekmovalno formo, saj je branil vseh 630 minut v tej sezoni, z rezultati pa ne more biti kaj prida zadovoljen, saj je nanizal sedem porazov, tako da je Vejle na dnu razpredelnice.

Žan Karničnik, ki je na Euru 2024 zatresel srbsko mrežo, v uvodu lige narodov ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Reuters

Slovenska obrambna vrsta, ki smo jo spremljali na Euru 2024, bo zagotovo deležna vsaj ene spremembe. Na desni strani namreč ne bo Žana Karničnika, ki si je prejšnji teden poškodoval koleno na prvenstveni tekmi v Kopru. "Upam, da Karničnik ne bo odpadel za dolgo. Potrebno bo dobro sodelovanje z njegovim klubom (Celje, op. p.)," drži pesti, da se bo lahko borbeni Korošec, ki je na Euru 2024 zatresel srbsko mrežo, čim prej vrnil na zelenice.

"Od stare slave se ne da živeti"

Slovenija se je nazadnje z Avstrijo pomerila v Ljubljani pred petimi leti, ko je izgubila z 0:1. Foto: Peter Podobnik/Sportida V slovenski enajsterici bo torej nekaj sprememb. "Možnost se odpira komu drugemu. Dejstvo je, da se bomo morali v nekaterih situacijah prilagoditi, tako kot smo se že tolikokrat. Zaupanje v morebitne menjave je z moje strani stoodstotno. Vsi ti fantje so si z odnosom in tem, kar so pokazali, to tudi zaslužili. Da pa ni nikoli idealno, smo že dolgo navajeni," ga sploh ne preseneča, da v začetku sezone ne more računati na idealne pogoje. S podobnimi težavami se ubadajo tudi v avstrijskem taboru, kjer bo oslabljen zlasti srednji del obrambne vrste.

Glede začetka lige narodov, ki prinaša dva tekmovalna cilja, možnost napredovanja v elitno ligo A, hkrati pa tudi zagotovitev ugodnega izhodišča za nastop v play-offu kvalifikacij za SP 2026, selektor v nov ciklus vstopa z velikimi ambicijami. "Od stare slave se ne da živeti, morali bomo vse skupaj potrditi na igrišču. Izziv je pravi. Naš cilj je naslednje veliko tekmovanje," ne skriva, da želi Slovenijo popeljati na SP 2026, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki. "Ena pot se ponuja tudi skozi ligo narodov. In če se da, zakaj ne bi vsega skupaj pograbili?" bo skušal v petek premagati Avstrijo, tri dni pozneje pa prednost domačega igrišča, ki resda ni v najboljšem stanju, a bo takšen tako za Slovenijo kot tudi Avstrijo, izkoristiti še proti Kazahstanu.

Mlado reprezentanco do 21 let, ki jo vodi Milenko Ačimović, v petek čaka gostovanje pri prvem favoritu skupine, Franciji. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pesti bo držal tudi za nastope slovenske izbrane vrste do 21 let, ki ji gre odlično v kvalifikacijah za Euro 2025 na Slovaškem. Izbrance Milenka Ačimovića v petek čaka najtežji izziv, gostovanje pri Franciji. "Eden pomembnejših dejavnikov v slovenskem nogometu je mlada reprezentanca, v kateri je kar nekaj zanimivih imen, ki so namenoma in v dogovoru v tem delu kvalifikacij prepuščeni mladi reprezentanci. Upam, da bo fantom in selektorju uspelo, mi pa bomo začeli težave v novem ciklusu tekmovanja reševati po svoje," se je dotaknil tudi mlade izbrane vrste do 21 let, v kateri je tudi udeleženec Eura 2024 Adrian Zeljković.

Največjo moč Avstrije predstavlja zvezna vrsta

"Vsak začetek nekega novega ciklusa prinaša določena vprašanja. Najlepši odgovori so vedno na igrišču," Keka veselijo zrelost, pozitivno razmišljanje igralcev, njihovo zavedanje o svojih kakovostih in spoštljivost do tekmeca, hkrati pa ocenjuje, da je še veliko možnosti za razvoj in napredek. Da lahko Slovenija zaigra še bolje, kot je na Euru 2024. A Avstrijo zelo spoštuje.

V zvezni vrsti Avstrije igrata tudi klubska soigralca Benjamina Šeška v Leipzigu Christoph Baumgartner (levo) in Nicolas Seiwald (desno). Foto: Guliverimage

"Njihov sistem organizacije nogometa, tržni in strokovni pristop, jim prinaša rezultate. V teh razmišljanjih Slovenci dostikrat pogledujemo prek severne meje," doživlja organizacijo avstrijskega reprezentančnega nogometa kot primer dobre prakse. "Vedno se rad učim in iščem informacije od tistih, ki so dobri. Tako kot nam bo tudi Avstrijcem manjkalo nekaj igralcev, kar je za začetek sezone običajno. Njihova moč pa ostajata, kot rečemo v nogometnem žargonu, srednji blok in napad z Arnautovićem. Njihovi posamezniki igrajo v dobrih klubih, so pa najmočnejši kot skupina. Imajo svojo idejo, zato lahko lažje koga nadomestijo v udarni enajsterici. Pričakujem kakovostno in agresivno Avstrijo," zelo dobro pozna petkovega tekmeca, proti kateremu je v kvalifikacijah za Euro 2020 izgubil tako v Ljubljani kot tudi Celovcu.

Bo tokrat drugače? Stožice bodo znova polne, srečanje v petek pa se bo začelo ob 20.45.