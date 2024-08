Slovenija bo v ligi narodov igrala v ligi B in skupini 3. V njej so še Avstrija, Kazahstan in Norveška. Prvo mesto vodi v ligo A, drugo v kvalifikacije za napredovanje v višji rang, tretje v kvalifikacije za obstanek, četrto pa vodi v ligo C.

Slovenska ekipa, ki je igrala na zadnjem EP. Foto: Reuters

Slovenci bodo uvodni tekmi igrali doma v Stožicah, 6. septembra bo ob 20.45 tam gostovala Avstrija, 9. septembra ob isti uri pa Kazahstan. Oktobra bo slovenska vrsta gostovala na Norveškem in v Kazahstanu, novembra pa bo najprej gostila Norvežane, potem pa gostovala pri Avstrijcih.

Slednja, ki ima na seznamu tudi napadalca Maribora Arnela Jakupovića, pa bo tudi prvi tekmec Slovenije. Nazadnje sta se ekipi srečali v kvalifikacijah za EP 2020, tako doma kot v gosteh so bili boljši severni sosedi s po 1:0. Moštvi sta odigrali tudi dve prijateljski tekmi, eno so dobili Avstrijci s 3:0, prvo medsebojno leta 1997 pa Slovenci z 2:0.

Avstrija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 22. mestu, Slovenija je 52., Kazahstan, drugi tekmec v ligi narodov, pa 109. S slednjim se je slovenska vrsta merila v kvalifikacijah za zadnje EP, na katerem je prišla v osmino finala. Doma in v gosteh je tekmeca premagala s po 2:1.

* Seznam igralcev za Avstrijo in Kazahstan:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Igor Vekić (Vejle);

- branilci: Petar Stojanović (Empoli), Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Orlando City), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec);

- vezisti: Jasmin Kurtić (Südtirol), Josip Iličić (Maribor), Sandi Lovrić (Udinese), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jan Mlakar (Pisa), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Dejan Petrović (Rijeka);

- napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leipzig), Žan Celar (QPR), Žan Vipotnik (Swansea City).

