Matjaž Kek se bo kmalu izjasnil

Selektor Matjaž Kek bo v petek, dva meseca po zadnjem nastopu slovenske reprezentance na Euru 2024, na katerem je z zgodovinskim prebojem v osmino finala in dramatičnem izpadu proti zvezdniški Portugalski požel veliko simpatij v nogometnem svetu, odprl novo poglavje. Predstavil bo seznam kandidatov za uvodni tekmi novega ciklusa lige narodov proti Avstriji (6. september) in Kazahstanu (9. september). Za zdaj je že jasno, da bo na seznamu vsaj ena sprememba.

Nogometna reprezentančna vročica v Sloveniji je letošnji vrhunec doživela v Stuttgartu, Münchnu, Kölnu in Frankfurtu, kjer je Kekova četa namučila številne favorite in (vsaj po rednem delu oziroma 120 minutah) ostala neporažena proti Danski (1:1), Srbiji (1:1), Angliji (0:0) in Portugalski (0:0 – poraz po izvajanju 11-metrovk z 0:3). Na deset tisoče slovenskih navijačev je pričaralo nepozabno rajanje, slovenska izbrana vrsta se je počutila kot v nogometnih nebesih. A vsega lepega je enkrat konec.

Slovenska izbrana vrsta je v osmini finala Eura izpadla po izvajanju enajstmetrovk proti Portugalski. Foto: Reuters

Poraz po junaški predstavi proti Portugalski je označil konec Eura 2024 za Slovenijo, najmanjšo udeleženko največjega tekmovanja v Evropi, ki se je prvič v zgodovino uvrstila v izločilni del in dala vedeti, da je pred njo še svetla prihodnost. V žaru pozitivne energije, ki je pričakala slovenske nogometaše po vrnitvi iz Nemčije, želi selektor Matjaž Kek nadaljevati svoje poslanstvo inreprezentanco popeljali do novih uspehov.

Proti Avstriji, Kazahstanu in Norveški

Norveški superzvezdnik Erling Haaland se bo po nekaj letih znova predstavil v Sloveniji. V Stožicah bo v ligi narodov gostoval novembra. Foto: Guliverimage Prihodnji mesec prinaša začetek nove izvedbe lige narodov, v kateri Slovenijo čakajo Avstrija, Kazahstan in Norveška. Severni sosedi so se podobno kot Kekova četa izkazali na Euru 2024, Kazahstan je izpadel v play-offu kvalifikacij, a lani v Stožicah Sloveniji skoraj preprečil preboj na veliko tekmovanje, Norvežani pa želijo s kopico zvezdniških imen, med katerimi prednjači strelski kralj Erling Haaland, končno dosegati odmevnejše rezultate tudi na velikih tekmovanjih.

Slovenijo čaka zahtevno delo, začelo se bo 6. septembra v Stožicah proti Avstriji, nadaljevalo tri dni pozneje prav tako v Ljubljani proti Kazahstanu.

Matjaž Kek je s Slovenijo na Euru 2024 ostal neporažen in si prislužil kopico pohval. Jeseni bo vodil Slovenijo v ligi narodov, prihodnje leto pa prinaša kvalifikacije za SP 2026. Foto: Guliverimage

Selektor Matjaž Kek bo seznam kandidatov za uvodni tekmi predstavil v petek. To bo storil v dopoldanskih urah na Brdu pri Kranju. Mariborčan v preteklosti ni veljal za privrženca prevelikih eksperimentov oziroma prevetritve seznama. Ponavadi se je raje držal preverjenih kandidatov, ki so v zadnjih letih prerasli v še kako povezano nogometno družino, iz katere tako uspešno črpajo največja slovenska orožja. Že pregovorno borbenost, vztrajnost, pogum in ekipni duh.

Bo stekel proces pomladitve?

Josip Iličić ni razočaral s predstavo na nedeljskem derbiju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ker pa se je letos končalo veliko tekmovanje, po katerem v športnem svetu velja navada, da se od državnega dresa poslovijo nekatera, zlasti tista najbolj izkušena in stara imena, bi lahko Kekov seznam vendarle doživel nekatere spremembe. Ena je nedvomna. Med kandidati za mesto med vratnicama po dolgih letih ne bo več Vida Belca. Mariborčan je nedavno oznanil, da končuje reprezentančno kariero. Odslej bo velik slovenski navijač, za donedavne soigralce bo zdaj stiskal pesti s tribun. Belec pri 34 letih ni bil najstarejši član slovenske zasedbe na Euru.

Še starejša sta bila velika prijatelja Jasmin Kurtić (35) in Josip Iličić (36), ki je s svojo vrnitvijo v državni dres požel ogromno zanimanja in navdušenja tudi v največjih nogometnih tujih medijih. Glede na izvrstno predstavo Kranjčana, ki je bil v nedeljo eden najbolj razigranih posameznikov na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo, ki ga je pozorno spremljal tudi selektor Kek, ne bi bilo prav nobeno presenečenje, če bi najstarejši slovenski reprezentant ostal del izbrane vrste tudi v ligi narodov.

Kar nekaj reprezentantov zamenjalo okolje

Timi Max Elšnik bo prihodnji mesec prvič zaigral v Stožicah kot član Crvene zvezde. Foto: www.alesfevzer.com Po Euru 2024 je kar nekaj slovenskih reprezentantov zamenjalo klubsko okolje. Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, največje odkritje Slovenije na Euru 2024, sta soigralca pri beograjski Crveni zvezdi, s katero se bosta skušala v sredo uvrstiti v ligo prvakov in zapreti vrata trenutno poškodovanemu Ninu Žuglju z Bodo/Glimt. Petar Stojanović se je vrnil k Empoliju, kjer za zdaj vstopa v igro s klopi, a dosega dobre rezultate v serie A, soimenjaka Žan Vipotnik in Žan Celar pa sta Francijo in Švico zamenjala za Otok.

Klub je zamenjal tudi Luka Zahović, ki je izpadel s seznama udeležencev Eura ob zadnjem krčenju, in v dresu Gornika, kjer nastopa skupaj z Erikom Janžo, obudil strelsko formo. Na Poljskem je sicer še bolj učinkovit njegov rojak Blaž Kramer (Legia), ki je pred leti že branil barve slovenske reprezentance.

O tem, ali se bodo na seznamu pojavila kakšna nova imena, bo torej več govora v petek, le dan po tem, ko bo znano, koliko udeležencev bo imela Slovenija v glavnem delu konferenčne lige. V igri so kar trije, najboljše izhodišče po prvi tekmi si je priigrala Olimpija, ki se ji ponuja lepa priložnost, da izloči prav "Kekovo" Rijeko, lepe možnosti imata tudi Maribor in Celje. V omenjenih klubih pa nastopa kar nekaj kandidatov, ki bi se lahko znašli na reprezentančnem seznamu, na katerega bo tako treba počakati do petka.