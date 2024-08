Celje, Maribor in Olimpija izzivajo podvig vseh podvigov, saj bi se lahko Slovenija v idealnem scenariju pohvalila s kar tremi udeleženci glavnega dela konferenčne lige. Po prvi tekmi play-offa kvalifikacij si je najboljše izhodišče priigrala Olimpija. Na Hrvaškem je remizirala z Rijeko (1:1), za izenačenje je v 76. minuti po strelu z bele točke poskrbel Pedro Lucas. Celjani so izgubili v Armeniji (0:1), to je bil tretji zaporedni poraz varovancev Alberta Riere v gosteh v Evropi, tesen poraz pa so doživeli tudi nogometaši Maribora na gostovanju na Švedskem pri neugodnem Djurgardnu (0:1). Tako v igri za napredovanje ostajajo vsi trije slovenski klubi, o potnikih v konferenčno ligo pa se bo odločalo 29. avgusta.

Konferenčna liga, kvalifikacije, play-off (prve tekme):

Četrtek, 22. avgust:

Slovenski nogometni klubi so v dobrih treh desetletjih, odkar nastopajo v tekmovanjih pod okriljem Uefe, že večkrat izkusili dolgo jesen. To je uspelo Mariboru (šestkrat), Muri in Olimpiji (enkrat). Ni se pa še zgodilo, da bi Slovenija tako dolgo na delu v Evropi istočasno spremljala več njenih predstavnikov. V tej sezoni bi bilo lahko marsikaj drugače.

Josip Iličić je z Mariborčani izgubil na Švedskem (0:1). Tako bodo vijolice na povratni tekmi v Ljudskem vrtu lovile zaostanek. Foto: Guliverimage

Olimpija ostala neporažena tudi na vroči Reki

Victor Sanchez v tej sezoni z Olimpijo sploh še ni izgubil. Na Reki je prvič v Evropi remiziral, pred tem je z zmaji nanizal v kvalifikacijah štiri zmage. Foto: www.alesfevzer.com Ljubljanska Olimpija je v bogati klubski zgodovini odigrala že ogromno tekem v Evropi, šele v četrtek, 22. avgusta 2024, pa se je zgodilo, da se je prvič pomerila s hrvaškim tekmecem. Gostovala je na Reki in nadaljevala imeniten niz neporaženosti pod vodstvom Victorja Sancheza.

V 6. minuti se je ponudila izjemna priložnost domačemu napadalcu Franju Ivanoviću, ki je prodrl po desni strani kazenskega prostora, a se je na vratih Olimpije izkazal Matevž Vidovšek. V 21. minuti je hrvaški reprezentant Marco Pašalić, znan po nevarnih strelih z razdalje, poslal nevaren predložek pred vrata Olimpije. Žoga je šla neposredno proti vratom in zatresla prečko.

Rečani so boljšo igro pretopili v prednost v 33. minuti, ko je Franjo Ivanović z izjemnim udarcem premagal Vidovška in popeljal gostitelje v vodstvo. Ljubljančani so v izdihljajih prvega polčasa prvič resneje zapretili, a je Raul Florucz poslal žogo čez vrata. Rijeka je tako prvi polčas dobila z 1:0, razmerje strelov v okvir vrat pa je znašalo 4:0.

Rijeka je bolje vstopila v drugi polčas, Matevž Vidovšek je imel kar veliko dela, v 54. minuti pa je vrata gostiteljev ogrozil Nemanja Motika. Srb je z diagonalnim strelom poslal žogo za las mimo vrat. To je bilo opozorilo za reško obrambo, ki je v 76. minuti naredila usodno napako, po kateri se je Olimpiji odprla pot do izenačanja.

Pedro Lucas je na Rujevici izenačil na 1:1. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Gabriel Rukavina je v kazenskem prostoru nespametno izbil žogo z igrišča, saj je pri tem storil prekršek nad Jorgejem Silvo. Sodnik je pokazal na belo točko, odgovornost pa je prevzel 25-letni Brazilec Pedro Lucas in samozavestno, z zelo natančnim strelom, zatresel mrežo Rijeke. Navijači zeleno-belih so si lahko dali duška, saj si je Olimpija z izenačenjem na 1:1 priigrala imenitno izhodišče pred povratnim srečanjem v Stožicah.

V 87. minuti je zadišalo celo po popolnem preobratu, ko je rezervist Ivan Durdov po strelu z glavo že proslavljal zadetek, a se je izkazalo, da se je ob podaji nahajal za nekaj centimetrov v nedovoljenem položaju. Rijeka, pri kateri je slovenski zvezni igralec Dejan Petrovič odigral vso tekmo, si je skušala povrniti prednost, a je bila ljubljanska obramba na čelu z izvrstnim Vidovškom kos vsem izzivom. Ostalo je pri 1:1 in neporaženosti Sanchezove čete v tej sezoni.

Mariborčani zadržali prazno mrežo do 69. minute

Nogometaši Maribora so se na Švedskem dolgo časa dobro upirali gostiteljem. Djurgarden si je v prvem polčasu priigral več priložnosti, usmeril štiri strele v okvir vrat Ažbeta Juga, a je ostalo pri začetnih 0:0. Rumena kartona sta prejela kapetan Josip Iličić in Gregor Sikošek. Dvoboj se je začel s pirotehničnim vložkom domačih navijačev, zaradi katerih se je nato prvi polčas podaljšal za štiri minute.

Zaradi kazni po rdečem kartonu v Srbiji Ante Šimundža ne sme voditi vijolic na dveh evropskih tekmah. Tako ga je na Švedskem, podobno bo tudi prihodnji teden v Ljudskem vrtu, nadomeščal pomočnik Damjan Ošlaj. Foto: Guliverimage

Mariborčani, ki zaradi poškodbe stegenske mišice niso mogli računati na Hilala Soudanija, so na začetku drugega polčasa nekajkrat ogrozili vrata gostiteljev. Najbolj je zadišalo po zadetku v 53. minuti, ko je domača obramba v zadnjem trenutku blokirala strel Maksa Barišića. V 69. minuti pa je domače občinstvo skočilo na noge. Tokmac Chol Nguen, 30-letni Norvežan kenijskih korenin je po podaji Deniza Hümmeta premagal Juga, Švede pa popeljal do vodstva z 1:0. V 90. minuti so se Mariborčani znašli v dodatnih težavah, saj je Sven Karić Šoštarič zaradi prekrška, ko je bil zadnji v obrambni vrsti, prejel rdeči karton. Ostalo je pri vodstvu Švedov z 1:0, Mariborčani pa bodo skušali nadoknaditi zaostanek prihodnji četrtek.

Pirotehnični šov navijačev Djurgardna ob začetku srečanja z Mariborom. Foto: Guliverimage

Tretji zaporedni poraz Celja v gosteh v Evropi

Španski strateg Albert Riera bo na povratni tekmi v Celju lovil zaostanek proti Pjuniku. Odkar se je vrnil v Slovenijo, je s Celjani izgubil na vseh treh evropskih gostovanjih. Foto: Guliverimage Kot prvi izmed slovenskih klubov, ki še vztrajajo v kvalifikacijah za konferenčno ligo, so v četrtek na zelenico stopili nogometaši Celja. Trener Albert Riera je imel v Erevanu na razpolago le 16 igralcev, v začetni enajsterici pa je izstopala odločitev, da se med vratnici vrača 37-letni Matjaž Rozman. Izkušeni slovenski vratar je tako prvič v tej sezoni dočakal priložnost, mladi novinec Lovro Štubljar pa se je preselil na klop, kjer so mu delali družbo le štirje soigralci. Rozman je nosil tudi kapetanski trak.

Gledalci v Erevanu v uvodnih 40 minutah niso dočakali resnejše priložnosti, nato pa sta sledila prva strela v okvir vrat na obeh straneh, pri katerih sta se izkazala oba čuvaja mreže. Pri zdesetkanih Celjanih je prvi strel v okvir vrat usmeril Luka Bobičanec, za slabšo voljo pa je poskrbel rumeni karton Davida Zeca, ki tako ne bo smel igrati na povratni tekmi v Celju.

Luka Bobičanec je kot prvi nogometaš Celja na dvoboju v Armeniji usmeril žogo v okvir vrat Pjunika. Na koncu so slovenski prvaki zbrali le dva takšna strela. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V 60. minuti je celjska obramba klonila. Sani Buhari se je mojstrsko otresel Žana Karničnika, Davida Zeca in Juanja Nieta, ki mu je spodrsnilo, nato pa z močnim strelom pod prečko premagal Rozmana. Že v naslednjem napadu bi lahko izenačil rezervist Celja Aljoša Matko, a se mu namera ni posrečila.

Za skupinski del konferenčne lige bo v Celju potrebno izničiti zadetek zaostanka. 👑⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/pnpFC1OLyI — NK Celje (@NKCelje) August 22, 2024

Dobrih šest minut pozneje se je 20-letnemu Nigerijcu Buhariju ponudila še ena priložnost, a je bil na srečo Celjanov iz ugodnega položaja nenatančen. Do konca je ostalo pri tesni prednosti Pjunika. Celje je tako pod vodstvom Alberta Riere izgubil še tretjič zapored na gostovanju v Evropi.

Kar trije slovenski klubi v igri za konferenčno ligo

Odkar je Uefa prižgala zeleno luč še tretjemu klubskemu tekmovanju, konferenčni ligi, imajo številne države, ki so bile pred tem obsojene na hitre izpade svojih predstavnikov, veliko večje možnosti, da spremljajo svoje klube na evropskih zelenicah tudi v bolj mrzlih jesenskih mesecih. Na svoj račun so prišle tudi države, ki so lahko o tem prej le sanjale. Denimo Ferski otoki, Kosovo, Lihtenštajn, Latvija, Litva in Islandija, če jih naštejemo le nekaj. Več možnosti za uspešno in daljšo evropsko sezono pa imajo tudi slovenski klubi.

Olimpija je v prejšnji sezoni prvič nastopila v glavnem delu evropskega tekmovanja. V konferenčni ligi je osvojila šest točk. Doma je ugnala Klaksvik, v gosteh pa Slovan. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

V tej sezoni so na dobri poti, da pripravijo največji skupinski podvig, odkar nastopajo v Evropi. Prvič se je namreč zgodilo, da so se v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo uvrstili kar trije klubi. K temu je pripomogel tudi razvejan sistem evropskih tekmovanj, ki mnogim poražencem omogoča tolažilne nagrade in popravne izpite. Tako je Celje v kvalifikacijah že dvakrat priznalo premoč tekmecu, izpadlo proti Slovanu (2. krog za ligo prvakov) in Shamrock Rovers (3. krog za ligo Europa), a še ostaja v igri za konferenčno ligo. Podobno velja za Maribor, ki je v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo ostal praznih rok proti Botevu.

Olimpija, Maribor in Celje bodo zgodovinski trojni naskok na glavni del evropskega tekmovanja, tega Slovenija ni doživela še nikdar, lovili v četrtek, 29. avgusta.

Vroči Kramer zatresel tudi mrežo Drite

Blaž Kramer je v izjemni strelski formi. Foto: Guliverimage Slovenski napadalec Blaž Kramer nadaljuje imenitno formo pri varšavski Legii. V tej sezoni je dosegel že pet zadetkov, od tega tri v poljskem prvenstvu, dva pa v Evropi. Na prvi tekmi play-offa je kot prvi zatresel mrežo kosovske Drite. V polno je zadel v 56. minuti, igrišče pa zapustil 17 minut pozneje.

CFR Cluj je doma z 1:0 ugnal ciprski Pafos. Za gostitelje je slovenski branilec Matija Boben odigral vso tekmo in ob koncu prvega polčasa prejel rumeni karton.

Beograjski Partizan nadaljuje z nizanjem skromnih rezultatov v Evropi. Doma je izgubil proti belgijskemu Gentu (0:1), za črno-bele pa je vso tekmo nastopil tudi Mario Jurčević in se v sodnikovo beležko vpisal s prejetim rumenim kartonom v 36. minuti.

Za presenečenje je poskrbel madžarski klub Akademija Puskas. V Firencah se je s favorizirano Fiorentino razšla s 3:3. Že po 12 minutah je vodila z 2:0, nato so gostitelju po zadetku rezervista Moisa Keana v 75. minuti povedli s 3:2, a so gostje vrnili udarec in v 89. minuti prek Wojciecha Golle izenačili na 3:3.

Play-off kvalifikacij se je sicer začel s torkovim spopadom med armenskim Noahom in slovaškim Ružemberokom, kluboma, ki sta v tretjem krogu kvalifikacij presenetila favorita iz Grčije in Hrvaške, AEK Atene in Hajduk Split. Noah je pred največjim uspehom v zgodovini kluba, saj je doma zmagal kar s 3:0. V sredo je Vitoria Guimaraes, ki so jo lani senzacionalni izločili Celjani, visoko s 3:0 odpravila Zrinjski, letošnjega evropskega krvnika ljubljanskega Brava.

Konferenčna liga, kvalifikacije, play-off (prve tekme):

Torek, 20. avgust:

Sreda, 21. avgust:

Četrtek, 22. avgust: