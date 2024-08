Celjani v Dublinu klonili po podaljšku

Slovenski nogometni prvak Celje je na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo branil minimalno prednost (1:0) proti Shamrock Rovers, a izgubil z 1:3 po podaljšku in bo zdaj igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo. V teh se borita tudi Maribor in Olimpija. Žiga Lipušček si je že v sredo zagotovil dolgo evropsko sezono po visoki zmagi nad prvakom Andore kar s 7:0, v četrtek pa je bil uspešen še Aleks Pihler z Borcem iz Banje Luke.

Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog (povratne tekme):

Četrtek, 15. avgust:

Slovenski prvaki so Shamrock Rovers na prvi tekmi doma premagali z 1:0, povratna tekma na stadionu Tallaght v Dublinu pa se ni začela po željah Celjanov. V 36. minuti je celjski vratar Lovro Štubljar v svojem kazenskem prostoru naredil prekršek nad Aaronom Greenom, ki ga je sodnik srečanja Ovidiu Hategan kaznoval z enajstmetrovko za domače. Te je z bele točke v vodstvo popeljal Dylan Watts. Le štiri minute kasneje je obramba slovenskih prvakov klonila še enkrat, Štubljarja pa je v 41. minuti premagal Neil Farrugia.

Žan Karničnik je zadel v 83. minuti. Foto: Guliverimage

V začetku drugega polčasa je Riera posegel po menjavah, namesto Bobičanca v igro poslal romunskega vezista Marca Dulco, pa namesto Nemanića Žana Karničnika, Luka Menala namesto Brnića, nedolgo zatem pa še Nina Kouterja namesto Jošta Piška. V 56. minuti so slovenski prvaki vendarle ogrozili vrata domačih, po Karničnikovi podaji je v kazenskem prostoru zgrešil Nino Kouter. Dve minuti pozneje je z 12 metrov Kučys iztržil le kot.

Žan Karničnik je v 83. minuti zadel, Celje je tako ostaja v igri za napredovanje. Minuto pozneje bi lahko Matija Kavčič celo izenačil, vendar je domači vratar ustavil njegov poskus iz bližine. Do konca rednega dela tekme spremembe izida ni bilo, v podaljšku pa so spet prvi zadeli gostitelji, v 96. minuti se je med strelce vpisal Graham Burke.

Rolando Aarons in Luka Menalo sta imela v 105. minuti lepi priložnosti za zmanjšanje zaostanka, a je prvemu vratar obranil strel, drugi pa je bil nenatančen iz bližine. V 106. minuti so Irci po novi celjski napaki spet zadeli, a iz prepovedanega položaja, sicer pa so Celjani iskali nov zadetek za rešitev iz kočljivega položaja, tega bi v 120. minuti lahko dosegel Kučys, a mu je strel s približno desetih metrov obranil domači vratar.

Ostalo je pri zmagi domačih, ki so se tako veselili napredovanja, Celjani pa gredo v zadnji krog kvalifikacij za konferenčno ligo.

Dejan Petrović zdaj z Rijeko proti Olimpiji

Dejan Petrović se bo v nadaljevanju evropske sezone pomeril z Olimpijo. Foto: Guliverimage V četrtek je v kvalifikacijah za ligo Europa nastopilo še nekaj slovenskih legionarjev. Pri Panathinaikosu, ki ga je izločil nizozemski Ajax s skupnim izidom 2:1), je tudi na povratni tekmi izmed slovenske trojice zaigral le Adam Gnezda Čerin. Andraž Šporar in Benjamin Verbič pa nista kandidirala za dvoboj.

Pred povratno tekmo 3. kroga je bilo zelo burno na Reki. Rijeka se je le dva dni pred tekmo z Elfsborgom, s katerim je remizirala na Rujevici (1:1), odločila za menjavo trenerja. Odgovorni položaj je zapustil Željko Sopić, tako da je slovenski legionar Dejan Petrović krenil v pomemben izpit v Skandinaviji pod novo taktirko. Petrović je tekmo začel v prvi postavi, igrišče pa zapustil v 73. minuti, ko so domači vodili z 1:0. Do konca tekme so zabili še en gol in napredovali s skupnim izidom 3:1.

Rijeka se bo zdaj v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo pomerila z Olimpijo, ki je v tretjem krogu kvalifikacij zanesljivo izločila Šerif iz Tiraspola.

Latvijski prvak RFS, pri katerem nosi slovenski legionar Žiga Lipušček tudi kapetanski trak, se je znova uvrstil v glavni del enega izmed evropskih tekmovanj. Klub iz Rige je v sredo doma nadigral prvaka Andore UE Santa Colomo. Prejšnji teden ga je v gosteh ugnal z 2:0, doma pa je bil še bolj neusmiljen in zmagal s kar 7:0. Med strelce se je vpisal tudi Slovenec. V 17. minuti je zadel za 3:0, na igrišču pa je prebil le uvodnih 45 minut.

Žiga Lipušček bo z RFS v glavnem delu enega izmed evropskih tekmovanj zaigral tudi v tej sezoni. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Aleks Pihler je s prvakom Bih Borcem iz Banja Luke gostil prvaka Ferskih otokov KI Klaksvik. Na prvi tekmi so bili evropski znanci Olimpije iz prejšnje sezone boljši z 2:1, danes pa so Pihlerjevi - Slovenec je v igro vstopil v 89. minuti - po rednem delu tekme vodili z 2:1, v podaljšku pa si nato z zadetkom Barta Meijersa priborili napredovanje.

Izpadel je Mario Jurčević s Partizanom, saj je na prvi tekmi v Beogradu izgubil proti švicarskemu podprvaku Luganu z 0:1, na povratni tekmi pa je bilo 2:2.

Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog (povratne tekme):

Torek, 13. avgust:

Sreda, 14. avgust:

Četrtek, 15. avgust: